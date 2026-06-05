امام جمعه دشتی: مردم منشأ قدرت کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در خطبه‌های نماز جمعه خورموج، ضمن قدردانی از مردم مؤمن و ولایت‌مدار شهرستان، ستاد و بنیاد غدیر، هیئات مذهبی و مسئولان اجرایی به‌دلیل برگزاری باشکوه برنامه‌های عید سعید غدیر خم و مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره)، اظهار کرد: حضور گسترده مردم در این مناسبت‌ها جلوه‌ای از عشق و وفاداری ملت به ولایت و ارزش‌های انقلاب اسلامی بود.

وی با گرامیداشت سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، این قیام را نقطه آغاز نهضت اسلامی ملت ایران دانست و گفت: شهدای ۱۵ خرداد با خون خود مسیر انقلاب اسلامی را هموار کردند و یاد و خاطره آنان همواره زنده و ماندگار خواهد بود.

امام جمعه دشتی همچنین با تبریک فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت امام موسی کاظم(ع)، به حدیثی از آن امام همام درباره اهمیت میانه‌روی و پرهیز از اسراف اشاره کرد و افزود: اقتصاد، قناعت و دوری از اسراف از آموزه‌های مهم اسلامی است و نقش مؤثری در حفظ نعمت‌های الهی و تقویت بنیان‌های اقتصادی جامعه دارد.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و عید سعید غدیر خم، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب تأکید کردند که مردم منشأ قدرت و صاحبان اصلی کشور هستند و تجربه بیش از چهار دهه انقلاب اسلامی نیز نشان داده است هرجا مردم در صحنه بوده‌اند، دشمن شکست خورده و توطئه‌های او ناکام مانده است.

حجت‌الاسلام زاهددوست افزود: دشمن پس از ناکامی در میدان‌های مختلف، امروز تمرکز خود را بر تضعیف تاب‌آوری مردم، جنگ روانی، عملیات رسانه‌ای، شایعه‌سازی و ایجاد فاصله میان مردم و مسئولان قرار داده است، اما ملت ایران با بصیرت، امید، وحدت و استقامت، این توطئه‌ها را نیز خنثی خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: مردم باید با هوشیاری در برابر جنگ شناختی دشمن بایستند و مسئولان نیز با خدمت صادقانه، کارآمدی و پاسخگویی، زمینه سوءاستفاده دشمن را از بین ببرند.

امام جمعه دشتی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر قدرت‌های استکباری، اظهار داشت: صد روز مقاومت و حضور حماسی ملت ایران در برابر ابرقدرت‌های زورگو، عظمت و اقتدار ملت ایران را به نمایش گذاشت و جهانیان را به تحسین این ملت واداشت.

وی «بعثت غدیری ملت ایران» را معجزه‌ای الهی دانست و گفت: موج خروشان خون‌خواهان شهدای عزیز، جریانی جهانی خواهد شد و تا ریشه‌کن شدن استکبار و تحقق دولت کریمه مهدوی استمرار خواهد داشت.

حجت‌الاسلام زاهددوست با تأکید بر حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: پاسخ قاطع و هوشمندانه نیروهای مسلح مقتدر کشور به هرگونه تجاوز و نقض قوانین بین‌المللی، اقدامی صحیح و مورد حمایت ملت ایران است.

وی افزود: دشمن در میدان نبرد و جنگ رسانه‌ای با بن‌بست مواجه شده و مسئولان کشور باید در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی با اقتدار و قاطعیت عمل کنند.

امام جمعه دشتی همچنین بر تداوم حمایت از جبهه مقاومت تأکید کرد و گفت: حمایت از ملت‌های مظلوم منطقه و جبهه مقاومت از اصول ثابت جمهوری اسلامی ایران است و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.

وی، صرفه‌جویی در مصرف آب، برق، بنزین، گازوئیل، پلاستیک و سایر منابع را ضرورتی ملی دانست و خاطرنشان کرد: صرفه‌جویی و مدیریت مصرف، کمک بزرگ مردم به اقتصاد مقاومتی، حفظ منابع ملی و خنثی‌سازی نقشه‌های دشمنان خواهد بود.