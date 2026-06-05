به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حسین مظفری در خطبههای این هفته نماز جمعه قزوین با توصیه همگان به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: تقوا لباس ارزشمندی است که هم عیوب انسان را میپوشاند و هم موجب زینت و آراستگی انسان در دنیا و آخرت میشود.
وی با اشاره به پیام مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت عید سعید غدیر خم، سیوهفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و سالگرد آغاز رهبری ایشان، افزود: این پیام حاوی نکات راهبردی و مهمی بود که باید مورد توجه آحاد جامعه قرار گیرد.
امام جمعه قزوین با بیان اینکه غدیر نقطه تعیین تکلیف مدیریت جامعه اسلامی از سوی خداوند متعال است، تصریح کرد: پیام غدیر تنها به معرفی یک جانشین محدود نمیشود، بلکه بیانگر این حقیقت است که دین اسلام صرفاً مجموعهای از احکام فردی نیست، بلکه نرمافزار اداره جامعه اسلامی به شمار میرود و اجرای کامل آن نیازمند حاکمیت ولایت الهی است.
وی ادامه داد: خدای متعال در واقعه غدیر، مدیریت جامعه اسلامی را با ولایت مستمر ائمه معصومین(ع) گره زد تا جامعه بشری بتواند مسیر سعادت را طی کند و اگر این مسیر مورد غفلت قرار گیرد، جامعه از برکات حقیقی دین محروم خواهد شد.
آیتالله مظفری در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه والای امیرالمؤمنین علی(ع) اشاره کرد و گفت: شخصیت امیرالمؤمنین(ع) فراتر از آن است که بتوان ابعاد عظمت ایشان را به طور کامل درک کرد. آن حضرت از لحظه تولد در خانه خدا تا زمان شهادت در خانه خدا، تمام عمر خویش را در راه رضای الهی سپری کردند و پس از پیامبر اکرم(ص) کاملترین الگوی بشریت محسوب میشوند.
وی با تأکید بر ضرورت شناخت بیشتر سیره علوی افزود: همه اقشار جامعه اعم از مدیران، مسئولان، جوانان، نوجوانان و خانوادهها میتوانند از زندگی و منش امیرالمؤمنین(ع) برای اداره امور فردی و اجتماعی خود الگو بگیرند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین با اشاره به یکی از محورهای اصلی پیام رهبر معظم انقلاب درباره مکتب امام خمینی(ره) اظهار کرد: رهبر انقلاب، آیه شریفه «قل إنما أعظکم بواحدة أن تقوموا لله مثنی و فرادی» را زیربنای مکتب امام راحل معرفی کردند؛ مکتبی که بر قیام برای خدا، اخلاص و حرکت در مسیر الهی استوار بود.
وی افزود: نتیجه این اخلاص و قیام الهی، برانگیختگی ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب اسلامی بود؛ از قیام ۱۵ خرداد تا پیروزی انقلاب اسلامی، بدرقه تاریخی امام خمینی(ره) و حضور گسترده مردم در صحنههای مختلف پس از انقلاب.
آیتالله مظفری با اشاره به استمرار این مسیر در دوران زعامت رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: پس از شهادت ایشان نیز ملت ایران بار دیگر عظمت، وفاداری و بصیرت خود را به نمایش گذاشت و این حضور گسترده، جلوهای از بعثت دوباره ملت ایران بود.
مردم صاحبان اصلی کشور و سرمایه حقیقی نظام اسلامی هستند
وی در ادامه به اصول مکتب امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب اشاره کرد و افزود: ایمان، هوشمندی، شجاعت و نقشآفرینی مردم از ارکان اصلی این مکتب است و مردم همواره صاحبان اصلی کشور و سرمایه حقیقی نظام اسلامی بودهاند.
امام جمعه قزوین حمایت از مظلومان جهان را از دیگر اصول بنیادین انقلاب اسلامی برشمرد و خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس آموزههای اسلامی خود را موظف به حمایت از ملتهای مظلوم جهان میداند و این حمایت محدود به جغرافیا، قومیت یا مذهب خاصی نیست.
وی با اشاره به دشمنی مستمر نظام سلطه با ملت ایران گفت: قدرتهای استکباری از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون با استقلال، عزت و پیشرفت ملت ایران مخالفت کردهاند، اما مردم ایران در تمامی عرصهها از جمله جنگ تحمیلی اخیر، دشمن را ناکام گذاشته و نقشههای آنان را خنثی کردهاند.
آیتالله مظفری مهمترین بخش پیام رهبر معظم انقلاب را تبیین راهبردهای کنونی دشمن دانست و تصریح کرد: دشمن امروز دو هدف اساسی را دنبال میکند؛ نخست کاهش تابآوری، صبر و استقامت مردم و دوم ایجاد خطای محاسباتی در میان مسئولان کشور.
وی افزود: دشمن تلاش میکند بذر تردید، یأس، ترس، اختلاف و بدبینی را در جامعه گسترش دهد تا اراده ملت ایران را تضعیف کند، اما رهبر معظم انقلاب راه مقابله با این توطئه را افزایش بصیرت، حفظ وحدت، تقویت اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان و استمرار روحیه مقاومت دانستهاند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین تأکید کرد: هر سخن یا اقدامی که موجب تضعیف انسجام ملی و وحدت جامعه اسلامی شود، در مسیر خواست دشمن قرار دارد و همه افراد، گروهها و جریانها باید از هرگونه رفتار تفرقهافکنانه پرهیز کنند.
وی در پایان با اشاره به مسئولیت نخبگان، جوانان، اصحاب اندیشه و فعالان فرهنگی و هنری اظهار کرد: امروز فرصت مناسبی فراهم شده است تا مکتب امام خمینی(ره)، رهبر شهید انقلاب اسلامی و معارف ناب اسلام محمدی برای ملتهای جهان بیش از گذشته تبیین و معرفی شود.
نظر شما