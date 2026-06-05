سهرابی: صدای کودکان اتیسم هستم؛ هدفم افتخارآفرینی در جهانی ۲۰۲۶ است

به گزارش خبرگزاری مهر، دانیال سهرابی پس از قطعی شدن حضورش در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ قزاقستان گفت: خدا را شاکرم که برای سومین سال متوالی نماینده ایران در وزن ۷۲ کیلوگرم در مسابقات جهانی شدم. تمام تمرکز من بر این است که تلخی اتفاقات سال گذشته را پشت سر بگذارم و بتوانم بهترین نتیجه ممکن را برای وطنم رقم بزنم.
وی به سطح بالای رقابتهای داخلی اشاره کرد و افزود: کشتی گرفتن با کشتیگیران بااستعداد داخلی، همواره چالشبرانگیزتر از رقابتهای خارجی است. محمدجواد رضایی همواره رقیبی قدرتمند بوده و در عین حال، پسری بسیار با معرفت و دوست صمیمی من است.
سهرابی با اشاره به پیام نمادین روی دوبندهاش گفت: عبارت "اتیسم تنها نیست" که بر روی دوبنده من نقش بسته، نشاندهنده تعهد من به حمایت از کودکان اتیسم است. هدف من این بود که پس از چالشهای سال گذشته، صدای این کودکان باشم و همچنان بر این مسیر ایستادگی میکنم.
ملیپوش وزن ۷۲ کیلوگرم در پایان خاطرنشان کرد: با سطح آمادگی جسمانی ۴۰ تا ۵۰ درصدی در این مسابقات شرکت کردم و از امروز استارت مجدد خود را برای حضور در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ می زنم.
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