به گزارش خبرگزلری مهر، دیدارهای رده بندی و فینال ۷ وزن اول رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی امروز در شهر اولان باتور مغولستان برگزار شد.

در پایان روز نخست در وزن ۵۵ کیلوگرم پیام احمدی و در وزن ۷۲ کیلوگرم دانیال سهرابی به مدال طلا رسیدند. محمدجواد رضایی در وزن ۷۲ کیلوگرم نیز صاحب نشان نقره شد.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم که بصورت دوره ای برگزار شد، پیام احمدی در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر لالیت از هند را شکست داد. وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر داوابندی مونخ اردین از مغولستان را مغلوب کرد. احمدی در سوم با نتیجه ۸ بر صفر در مقابل سومیابازار مونخزایا از مغولستان به پیروزی رسید. وی در دور چهارم با نتیجه ۹ بر صفر موحامت امین چاکر از ترکیه راشکست داد و با توجه به پیروزی در هر چهار مسابقه صاحب نشان طلا شد.

در وزن ۷۲ کیلوگرم، دانیال سهرابی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر بورگیل توشینباتار از مغولستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر امانت سامات اولو از قرقیزستان مغلوب کرد و راهی دیدار نهایی شد. سهرابی در فینال با نتیجه ۸ بر ۵ محمد جواد رضایی دیگر نماینده کشورمان را مغلوب کرد و علاوه بر کسب مدال طلا نماینده ایران در این وزن در مسابقات جهانی لقب گرفت. محمد جواد رضایی نیز پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل سلطان استولوی از قزاقستان به پیروزی رسید و راهی دیدار نیمه نهایی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۹ بر صفر مقابل ژانتورو میرزاعلی اف از قرقیزستان به پیروزی رسید و به فینال راه یافت.