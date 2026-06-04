دو ملی پوش کشتی فرنگی فینالیست شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم که بصورت دوره ای برگزار می شود، پیام احمدی در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر لالیت از هند را شکست داد. وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر داوابندی مونخ اردین از مغولستان را مغلوب کرد. احمدی در سوم با نتیجه ۸ بر صفر در مقابل سومیابازار مونخزایا از مغولستان به پیروزی رسید. وی در دور چهارم با نتیجه ۹ بر صفر موحامت امین چاکر از ترکیه راشکست داد و با توجه به پیروزی در هر چهار مسابقه صاحب نشان طلا شد.

در وزن ۷۲ کیلوگرم، دانیال سهرابی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر بورگیل توشینباتار از مغولستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر امانت سامات اولو از قرقیزستان مغلوب کرد و راهی دیدار نهایی شد. محمد جواد رضایی دیگر نماینده کشورمان که در آن سوی جدول حضور دارد پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل سلطان استولوی از قزاقستان به پیروزی رسید و راهی دیدار نیمه نهایی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۹ بر صفر مقابل ژانتورو میرزاعلی اف از قرقیزستان به پیروزی رسید و به فینال راه یافت. دو نماینده کشورمان در فینال با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.