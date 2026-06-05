کاپ قهرمانی جهان ۲۰۱۵ به کشتی ایران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون کشتی، تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۱۵ آمریکا با کسب ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز با ۴ امتیاز اختلاف نسبت به روسیه، عنوان نایبقهرمانی جهان را به دست آورده بود. اما پس از مثبت اعلام شدن تست دوپینگ عبدالسلام گادیسوف، آزادکار روس و دارنده مدال نقره وزن ۹۷ کیلوگرم این مسابقات، نتایج و ردهبندی تیمی این رقابتها مورد بازنگری قرار گرفت.
بر این اساس و با اعمال تغییرات در امتیازات تیمی، تیم ملی کشتی آزاد ایران با ۴۹ امتیاز به عنوان قهرمانی جهان دست یافت و تیمهای گرجستان و روسیه نیز به ترتیب با ۴۶ و ۴۴ امتیاز در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتند.
فدراسیون کشتی طی دو سال گذشته با پیگیری مستمر و مکاتبات متعدد با اتحادیه جهانی کشتی، موفق شد کاپ قهرمانی این رقابتها را دریافت کند. این عنوان، هفتمین قهرمانی تاریخ کشتی آزاد ایران در رقابتهای جهانی محسوب میشود.
همچنین فدراسیون کشتی در حال پیگیری دریافت کاپ نایبقهرمانی رقابتهای جهانی ۲۰۲۴ آلبانی و مدال نقره محمد نخودی از اتحادیه جهانی کشتی است. در پی مثبت شدن تست دوپینگ کشتیگیر گرجستانی، مدال برنز محمد نخودی به نقره ارتقا یافته و جایگاه تیمی ایران نیز دستخوش تغییر شده است.
گفتنی است تیم ملی کشتی آزاد ایران از سال ۲۰۲۱ تاکنون برای نخستین بار در تاریخ خود، پنج سال متوالی بر سکوی تیمی رقابتهای جهانی ایستاده است.
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