به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سازمان ملل متحد به منظور جمعآوری ۶۴۰ میلیون دلار برای نجات جان ۱.۴ میلیون لبنانی فراخوان فوری صادر کرد.
سازمان ملل در گزارشی ضمن اعلام این خبر تأکید کرد: ما باید بودجه اختصاص داده شده به کمکهای بشردوستانه را افزایش دهیم، زیرا این امر به نجات جان انسانها در لبنان کمک خواهد کرد.
در این گزارش آمده است: تشدید خشونت در لبنان باید متوقف شود. هیچ راه حل نظامی در لبنان وجود ندارد و گفتگو و توقف کامل اقدامات خصمانه راه را برای پایان دادن به نیازهای بشردوستانه هموار میکند.
سازمان ملل متحد ضمن تأکید بر رعایت قوانین بینالمللی بشردوستانه، اعلام کرد که غیرنظامیان، زیرساختهای غیرنظامی و پرسنل پزشکی در لبنان باید محافظت شوند و دسترسی بشردوستانه ایمن و پایدار، از جمله فراهم کردن راهروهای امن برای غیرنظامیان در لبنان باید تضمین شود.
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