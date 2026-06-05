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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰

به صدا در آمدن آژیرهای هشدار در ۱۱ شهرک صهیونیست‌نشین

به صدا در آمدن آژیرهای هشدار در ۱۱ شهرک صهیونیست‌نشین

حملات موشکی و پهپادی حزب‌الله به مواضع دشمن صهیونیستی، آژیرهای هشدار را در یازده شهرک صهیونیست‌نشین در شمال فلسطین اشغالی به صدا در آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، در پی حملات موشکی و پهپادی حزب‌الله لبنان، آژیرهای هشدار در شهرک صهیونیست نشین «کریات شمونه» و ۱۰ شهرک صهیونیست‌نشین دیگر در شمال فلسطین اشغالی به صدا در آمد.

بر اساس این گزارش، این مناطق دوبار هدف حملات موشکی حزب‌الله قرار گرفته است.

از سوی دیگر حزب‌الله لبنان یک فروند موشک به سمت یک پرنده نظامی رژیم اسرائیل در حریم هوایی لبنان شلیک کرد.

حمله پهپادی حزب‌الله به پایگاه نظامیان صهیونیست

حزب‌الله در بیانیه‌ای اعلام کرد که با هواگردهای انتحاری ابابیل آشیانه توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک عدیسه، هدف قرار داده است.

ررزمندگان حزب‌الله همچنین تجمع نظامیان دشمن صهیونیستی در حاشیه شهرک «الطیری» را هدف حملات موشکی و توپخانه‌ای خود قرار دادند.

کد مطلب 6851204

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