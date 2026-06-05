عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین حادثه مربوط به غرق‌شدگی در یک استخر کشاورزی بود که ساعت ۲۲:۵۴ روز ۱۴ خردادماه در منطقه زیار و در روستای جور رخ داد.

وی افزود: در پی اعلام این حادثه، یک تیم امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد و یک مرد ۳۱ ساله که دچار حادثه شده بود پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان فارابی منتقل شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: حادثه دوم مربوط به تصادف یک دستگاه خودروی پراید ۱۱۱ با پیکان وانت بود که ساعت ۱۲:۴۸ روز ۱۵ خردادماه در میدان سهروردی و مقابل پارک ناژوان در شهر اصفهان رخ داد.

عابدی تصریح کرد: در این حادثه دو واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند و پنج نفر شامل سه مرد، یک زن و یک کودک دختر مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی به بیمارستان کاشانی منتقل شدند.