به گزارش خبرنگار مهر، بامداد شنبه، برخی فعالین فضای مجازی مدعی وقوع درگیری‌ها و حملاتی به شهر بندرعباس شدند که بررسی‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد، هیچ گونه درگیری در این شهر اتقاق نیفتاده و وضعیت بندرعباس آرام و پایدار است.

همچنین بر اساس برخی اخبار تاییدنشده، یک فروند پهپاد در محدوده تنگه هرمز و حوالی استان هرمزگان هدف‌گیری شده است.

پیگیری های خبرنگار مهر نشان می دهد، شلیک‌هایی در این منطقه صورت گرفته که جنبه اخطار داشته و کانون تحرکات در دریا و فراتر از جزیره لارک بوده است.

وضعیت جزیره قشم و جزیره لارک و همچنین بنادر شرق هرمزگان که در دهانه تنگه هرمز قرار گرفته‌اند، نیز کاملا پایدار است و بررسی‌ها حاکی از آرامش در این مناطق است.

هم‌زمان ناوهای آمریکایی نیز در منطقه جابه‌جا شده‌اند و یک پهپاد نیز رهگیری شده که وضعیت اصابت آن مشخص نیست.