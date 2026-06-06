به گزارش خبرگزاری مهر، ولید جنبلاط رئیس سابق حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان با انتشار یک پست در فضای مجازی تاکید کرد، باید چارچوب نهایی مذاکرات با دشمن صهیونیستی از همان ابتدا تعیین شده و از تکرار بیانیههای مشترکی که منعکسکننده تناقضات بین مواضع لبنان و آمریکا است خودداری کرد.
وی نسبت به خطرات ورود به مذاکرات بیپایان با دشمن صهیونیستی بدون اهداف مشخص هشدار داد.
جنبلاط نسبت به این که مذاکرات ممکن است به روند مذاکره برای مذاکره تبدیل شود ابراز نگرانی کرد و نوشت، باید تجربه توافق اسلو که باعث طولانی شدن درگیری بدون دستیابی به اهداف مورد نظر شد را یادآور شوم.
جنبلاط افزود، ادامه این رویکرد میتواند بخشی از جنوب، میراث، تاریخ و مردم آن را به چیزی مربوط به گذشته تبدیل کند، همانطور که وضعیتی مشابه در قبال فلسطین رخ داد.
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