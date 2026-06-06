به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، در این حملات هوایی و توپخانه‌ای که شهرک‌هایی را در جنوب لبنان هدف قرار داد، تعدادی شهید و زخمی شدند.

در همین حال، ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل از ساکنان مناطق شمالی فلسطین اشغالی خواست پس از رصد شلیک موشک از سوی حزب‌الله، به پناهگاه‌ها بروند.

به گفته دفاع مدنی لبنان، در حمله هوایی به شهرک «زبدین» پنج نفر از جمله یک امدادگر شهید و یک نفر دیگر زخمی شده‌اند.

همچنین گزارش‌ها از حملات هوایی به شهرک‌های «طیردبا» و «الشهابیه» در شهرستان صور، «المروانیه» در صیدا و «میفدون» در النبطیه حکایت دارد.

در همین حال، حزب‌الله اعلام کرده است با استفاده از موشک‌های زمین‌ به‌ هوا با چند فروند از هواپیماهای اسرائیلی مقابله کرده است.

این حملات درحالی ادامه دارد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز روز جمعه گفت در حال حاضر هیچ توافقی برای آتش‌بس با لبنان وجود ندارد.