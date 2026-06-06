تاملی بر تبدیل مفهوم بعثت امت به فرم طراحی شهری

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی نشست «مسئله شهر؛ معماری بومی ایران» را برگزار می کند. موضوع نشست پنجاه و یکم از این سلسله نشست ها به وادی مقدس خیابان و تأملی در تبدیل مفهوم بعثت امت به فرم طراحی شهری می پردازد.

برنامه های این نشست و میهمانان و سخنرانان به شرح زیر است:



پله اول: پدیده (۱۶:۱۵ - ۱۵:۰۰)

شناخت مفاهیم اصلی پدیده تجمعات خیابان

با حضور: وحید یامین‌پور، نویسنده و هیئت علمی دانشگاه و محمدمهدی ذوالفقارزاده، نویسنده و هیئت علمی دانشگاه



پله دوم: تجربه (۱۷:۴۵ - ۱۶:۳۰)

بازخوانی تجربیات تبدیل مفهوم به فرم

با حضور: سیدرضا شهرستانی، معمار و پژوهشگر معماری و مجید خرمشاد، شهرساز



پله سوم: کانسپت (۱۹:۱۵ - ۱۸:۰۰)

کشف مفهوم حاکم، ایده مرکزی و سناریوی طرح

با حضور: محمدصالح شکوهی بیدهندی، شهرساز، هیئت علمی دانشگاه و سیدمحسن قندی، شهرساز



این نشست روز یک‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵:۰۰ به نشانی تهران، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، حوزه هنری، پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می شود و حضور برای عموم آزاد است.