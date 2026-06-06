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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۱

تاملی بر تبدیل مفهوم بعثت امت به فرم طراحی شهری

تاملی بر تبدیل مفهوم بعثت امت به فرم طراحی شهری

نشست تحلیلی «مسئله شهر؛ معماری بومی ایران» با حضور کارشناسان حوزه معماری و شهرسازی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی نشست «مسئله شهر؛ معماری بومی ایران» را برگزار می کند. موضوع نشست پنجاه و یکم از این سلسله نشست ها به وادی مقدس خیابان و تأملی در تبدیل مفهوم بعثت امت به فرم طراحی شهری می پردازد.

برنامه های این نشست و میهمانان و سخنرانان به شرح زیر است:

پله اول: پدیده (۱۶:۱۵ - ۱۵:۰۰)
شناخت مفاهیم اصلی پدیده تجمعات خیابان
با حضور: وحید یامین‌پور، نویسنده و هیئت علمی دانشگاه و محمدمهدی ذوالفقارزاده، نویسنده و هیئت علمی دانشگاه

پله دوم: تجربه (۱۷:۴۵ - ۱۶:۳۰)
بازخوانی تجربیات تبدیل مفهوم به فرم
با حضور: سیدرضا شهرستانی، معمار و پژوهشگر معماری و مجید خرمشاد، شهرساز

پله سوم: کانسپت (۱۹:۱۵ - ۱۸:۰۰)
کشف مفهوم حاکم، ایده مرکزی و سناریوی طرح
با حضور: محمدصالح شکوهی بیدهندی، شهرساز، هیئت علمی دانشگاه و سیدمحسن قندی، شهرساز

این نشست روز یک‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵:۰۰ به نشانی تهران، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، حوزه هنری، پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می شود و حضور برای عموم آزاد است.

کد مطلب 6851456
سیده فاطمه سادات کیایی

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