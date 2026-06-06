به گزارش خبرنگار مهر، نرگس عسگری صبح شنبه در جمع خبرنگاران از افزایش موارد غرق‌شدگی، طی هفته گذشته، خبر داد و اظهار کرد: گزارش‌های دریافتی از مرکز مدیریت بحران اورژانس، ۱۱۵ نشان‌دهنده افزایش نگران‌کننده حوادث غرق‌شدگی در سطح شهرستان‌ها است.



وی تصریح کرد: وقوع حادثه غرق‌شدگی در یک استخر کشاورزی در هارونی در پانزدهمین روز از خردادماه سال جاری منجر به فوت دو نفر و مصدومیت دو نفر دیگر شد.

سرپرست مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی چهارمحال و بختیاری از ثبت ۱۳ مورد حادثه غرق‌شدگی در رودخانه زاینده‌رود در منطقه باباپیراحمد خبر داد و بیان داشت: خوشبختانه حادثه جدی برای این مصدومان رخ نداده است.

عسگری با اشاره به فوت یک نفر به‌علت غرق‌شدگی در استخر منطقه صنعتی در شهرستان بروجن در چهاردهمین روز از خردادماه ۱۴۰۵، بیان داشت: مردم به هشدارهای صادرشده در خصوص این حوادث توجه کنند و با توجه به افزایش این حوادث، مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان از شهروندان، کارگران و فعالان کشاورزی می‌خواهد نسبت به رعایت موارد ایمنی در مجاورت منابع آبی، استخرها و حوضچه‌ها اقدام نمایند.

وی با تاکید بر اعدم تردد انفرادی در کنار آب اضافه کرد: هم‌استانی‌ها و گردشگرها هرگز به تنهایی در نزدیکی استخرها یا منابع آبی رفت و آمد نکنند.

سرپرست مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ایمن‌سازی محیط برای پیش‌گیری از غرق‌شدگی دارد اذعان داشت: لازم است در مناطق کشاورزی و صنعتی، اطراف استخرها با حفاظ مناسب محصور شود تا از سقوط ناگهانی جلوگیری گردد.

عسگری بر آموزش شنا و نظارت تاکید کرد و ادامه داد: باید از حضور کودکان یا افراد ناآشنا به شنا در استخرهای باز و غیرایمن خودداری شود.

وی با اشاره به لزوم آمادگی در مواقع حادثه بیان داشت: مردم در صورت مشاهده حادثه، بدون درنگ با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند و از ورود به آب برای نجات دیگران بدون تجهیزات ایمنی خودداری کنند، زیرا ممکن است خود فرد نیز قربانی شود.