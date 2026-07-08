به گزارش خبرگزاری مهر، محمود دلدار در تشریح این خبر اظهار کرد: مقارن ساعت ۱۸:۴۷ دقیقه شانزدهم تیرماه جاری، در پی اعلام گزارش غرقشدگی در محدوده بلوار ساحلی، قبر ناخدا، روستای زیارت، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس زیارت به محل حادثه اعزام شد.
دلدار افزود: پس از حضور کارشناسان اورژانس در محل فوریت،بررسی اولیه انجام، متأسفانه در این حادثه، مردی ۷۱ ساله بحالت خوابیده به پهلو،فاقد علائم حیاتی، که سریعا عملیات احیا شروع شد، اقدامات انجامشده برای نجات وی مؤثر واقع نشد ومتاسفانه جان باخت.
مسئول اورژانس پیشبیمارستانی پارسیان با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، از شهروندان و گردشگران خواست با رعایت اصول ایمنی از تکرار چنین حوادث تلخی جلوگیری کنند.
وی تأکید کرد: شنا تنها در سواحل مجاز و تحت نظارت ناجیان غریق انجام شود و از ورود به مناطق ناشناخته، دارای جریانهای خطرناک، اسکلهها، موجشکنها و نقاط فاقد نظارت خودداری شود. همچنین خانوادهها باید مراقبت مستمر از افراد مسن، بیماران و کودکان را در محیطهای آبی در اولویت قرار دهند و از شنا بهصورت انفرادی، بهویژه در ساعات پایانی روز یا هنگام نامساعد بودن شرایط دریا، پرهیز کنند.
دلدار خاطرنشان کرد: رعایت توصیههای ایمنی و توجه به هشدارهای صادرشده از سوی دستگاههای مسئول، مهمترین راهکار برای پیشگیری از حوادث غرقشدگی و حفظ جان شهروندان است.
نظر شما