به گزارش خبرگزاری مهر، سامان صادقی، معاون فنی و عملیات اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان ، با اشاره به افزایش موارد غرق‌شدگی در روزهای اخیر اظهار کرد: همزمان با آغاز فصل گرما و افزایش حضور مردم در سواحل، استخرها، دریا، رودخانه‌ها و سایر منابع آبی، متأسفانه آمار این حوادث در هرمزگان روندی نگران‌کننده پیدا کرده است.

وی افزود: از ابتدای تیرماه تا ۱۹ تیر، اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان به ۱۳ حادثه غرق‌شدگی در نقاط مختلف استان اعزام شده است که این حوادث در استخرها، سواحل دریا، رودخانه‌ها و سایر منابع آبی رخ داده‌اند.

صادقی ادامه داد: در این مدت، متأسفانه ۵ نفر جان خود را از دست دادند و ۸ مصدوم نیز پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

معاون فنی و عملیات اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان با اشاره به اینکه جان‌باختگان این حوادث از گروه‌های سنی مختلف بوده‌اند، گفت: قربانیان این حوادث از یک پسربچه ۴ ساله تا سالمند ۷۱ ساله را شامل می‌شوند؛ موضوعی که نشان می‌دهد غرق‌شدگی محدود به سن یا محل خاصی نیست و هر محیط آبی، از استخر و دریا گرفته تا رودخانه، در صورت بی‌توجهی به اصول ایمنی می‌تواند حادثه‌آفرین باشد.

وی تأکید کرد: بسیاری از غرق‌شدگی‌ها در سکوت و تنها ظرف چند ثانیه رخ می‌دهد و کوچک‌ترین غفلت، به‌ویژه در مراقبت از کودکان، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

صادقی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی هنگام شنا افزود: کودکان، سالمندان، زنان باردار و افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی، تنفسی، صرع، دیابت و سایر بیماری‌های زمینه‌ای از گروه‌های پرخطر محسوب می‌شوند و باید از شنا در مناطق فاقد نظارت، سواحل بدون ناجی غریق، رودخانه‌ها و استخرهای غیرایمن خودداری کنند. همچنین کودکان باید در تمام مدت حضور در کنار منابع آبی، حتی برای چند ثانیه، تحت مراقبت مستقیم والدین یا سرپرستان باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حفظ جان انسان‌ها با رعایت چند اصل ساده ایمنی امکان‌پذیر است. اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان از همه شهروندان درخواست می‌کند هشدارهای ایمنی را جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه حادثه، ضمن حفظ خونسردی، در سریع‌ترین زمان ممکن با سامانه ۱۱۵ تماس بگیرند؛ چرا که پیشگیری، مؤثرترین و کم‌هزینه‌ترین راه نجات جان انسان‌هاست.