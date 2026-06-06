به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جاری شدن آب در زایندهرود اظهار کرد: «خوشبختانه دریچههای سد زایندهرود بازگشایی شده و آب در رودخانه جاری شده است.»
وی افزود: «بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، زایندهرود تا سه ماه آینده بهصورت متناوب دارای آب خواهد بود که این موضوع میتواند به افزایش نشاط، شادابی و طراوت اجتماعی و فرهنگی در شهر اصفهان منجر شود.»
استاندار اصفهان با اشاره به جایگاه زایندهرود در حیات اجتماعی و فرهنگی این شهر تصریح کرد: «جریان آب در زایندهرود، همواره فراتر از یک موضوع صرفاً خدماتی و عمرانی بوده و نقش مهمی در پویایی فضاهای شهری، تعاملات اجتماعی و حضور گردشگران در اصفهان داشته است.»
جمالینژاد در ادامه با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و گردشگری اصفهان بیان کرد: «اصفهان در سالهای گذشته فراز و نشیبهای مختلفی را پشت سر گذاشته است، اما مردم این دیار همواره با همت، تلاش و روحیه مثالزدنی، در مسیر بازسازی، احیا و حفظ هویت تاریخی و فرهنگی شهر گام برداشتهاند.»
وی خاطرنشان کرد: «تمامی ظرفیتهای گردشگری، تاریخی و فرهنگی اصفهان آماده میزبانی از مسافران و گردشگران است و زیرساختهای لازم برای حضور هموطنان در این شهر فراهم شده است.»
استاندار اصفهان با دعوت از مردم برای سفر به این استان گفت: «از همه مردم ایران دعوت میکنیم در این ایام به اصفهان و شهرهای زیبای اطراف زایندهرود سفر کنند و از جلوههای طبیعی، تاریخی و فرهنگی این خطه بهرهمند شوند.»
وی ادامه داد: «برای رفاه حال مسافران، تمهیدات مناسبی در حوزه اقامت و خدمات گردشگری پیشبینی شده است و هتلهای اصفهان نیز تخفیفهای ویژهای را برای گردشگران در نظر گرفتهاند تا هموطنان بتوانند سفری کمهزینه، آرام و خاطرهانگیز را تجربه کنند.»
جمالینژاد تأکید کرد: «علاوه بر تخفیفهای اقامتی، ظرفیتها و تسهیلات مناسبی نیز در بخش خدمات و خرید برای گردشگران پیشبینی شده است تا سفر به اصفهان با سهولت بیشتری انجام شود.»
وی ابراز امیدواری کرد با تداوم برنامهریزیهای انجامشده، جریان متناوب آب در زایندهرود، ضمن تقویت فضای عمومی و اجتماعی شهر، زمینهساز رونق دوباره گردشگری و افزایش سفرها به اصفهان شود.
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