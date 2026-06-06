هزینه ۲۸۰میلیارد ریالی برای اصلاح نقطه حادثه خیز محور چشمه علی دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی موسوی صبح شنبه در بازدید محورهای مواصلاتی دامغان از اجرای اصلاح نقطه حادثه خیز آهوانو و بابا حافظ در محور دامغان به چشمه علی خبر داد و اضافه کرد: این پروژه ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی ادامه داد: با تکمیل این پروژه گامی به سوی کاهش تصادفات، افزایش ایمنی تردد کابران جاده ای و بهبود شرایط عبور و مرور در یکی از پر تردد ترین محورهای مواصلاتی استان سمنان برداشته شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان با تاکید به اینکه طرح در فاز انتهایی قرار دارد، توضیح داد: تراشه برداری، اجرای خاکریزی، انجام اساس و زیر اساس، روکش آسفالت به طول یک و نیم کیلومتر، احداث پل و اصلاح قوس مسیر انجام گرفته است.

موسوی با اشاره به اینکه برای این پروژه تا کنون ۲۸۰ میلیارد ریال اعتبار صرف شده است، یادآور شد: با تکمیل مابقی پروژه این محور به شرایط استاندارد لازم خواهد رسید.

وی افزود: از اولویت‌های اداره کل راهداری استان سمنان اصلاح و رفع نقاط حادثه نیز به منظور کاهش تصادفات رانندگی و ارتقای ایمنی کاربران جاده ای است.