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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰

هزینه ۲۸۰میلیارد ریالی برای اصلاح نقطه حادثه خیز محور چشمه علی دامغان

هزینه ۲۸۰میلیارد ریالی برای اصلاح نقطه حادثه خیز محور چشمه علی دامغان

دامغان- معاون راهداری اداره کل راهداری استان سمنان از اصلاح نقطه حادثه خیز آهوانو و بابا حافظ در محور دامغان به چشمه علی خبر داد و گفت: به این منظور ۲۸۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی موسوی صبح شنبه در بازدید محورهای مواصلاتی دامغان از اجرای اصلاح نقطه حادثه خیز آهوانو و بابا حافظ در محور دامغان به چشمه علی خبر داد و اضافه کرد: این پروژه ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی ادامه داد: با تکمیل این پروژه گامی به سوی کاهش تصادفات، افزایش ایمنی تردد کابران جاده ای و بهبود شرایط عبور و مرور در یکی از پر تردد ترین محورهای مواصلاتی استان سمنان برداشته شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان با تاکید به اینکه طرح در فاز انتهایی قرار دارد، توضیح داد: تراشه برداری، اجرای خاکریزی، انجام اساس و زیر اساس، روکش آسفالت به طول یک و نیم کیلومتر، احداث پل و اصلاح قوس مسیر انجام گرفته است.

موسوی با اشاره به اینکه برای این پروژه تا کنون ۲۸۰ میلیارد ریال اعتبار صرف شده است، یادآور شد: با تکمیل مابقی پروژه این محور به شرایط استاندارد لازم خواهد رسید.

وی افزود: از اولویت‌های اداره کل راهداری استان سمنان اصلاح و رفع نقاط حادثه نیز به منظور کاهش تصادفات رانندگی و ارتقای ایمنی کاربران جاده ای است.

کد مطلب 6851528

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