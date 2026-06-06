به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: پرونده تقلب در بسته‌بندی مرغ منجمد و وجود دو کیلو و ۱۰۰ گرم یخ در هر یک از کارتن‌های بسته‌بندی مرغ در یک کشتارگاه به ارزش ۴۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی خرم‌آباد رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه‌نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متخلف را به پرداخت ۴۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: با گزارش جهاد کشاورزی شهرستان خرم‌آباد برابر بازرسی به‌عمل‌آمده از یک واحد سردخانه، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.