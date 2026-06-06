خبرگزاری مهر، گروه استانها- مهدی بخشی سورکی: در تاریخ اسلام، نام برخی شخصیت‌ها تنها با عبادت و معنویت گره نخورده است؛ آنان در عین بندگی خدا، پرچمدار مقاومت در برابر ظلم نیز بوده‌اند.

در میان این چهره‌ها، امام موسی کاظم(ع) جایگاهی ویژه دارد، پیشوایی که بیش از سه دهه از عمر امامت خود را در یکی از سخت‌ترین دوره‌های سیاسی جهان اسلام سپری کرد و با وجود فشارها، زندان‌ها و محدودیت‌های گسترده، از دفاع از حق و هدایت جامعه دست نکشید.

امام هفتم شیعیان در دورانی زندگی می‌کرد که حکومت عباسیان با تمام توان در پی تثبیت قدرت خود بود و هم‌زمانی امامت آن حضرت با چهار خلیفه عباسی، عرصه‌ای دشوار برای فعالیت‌های دینی و اجتماعی پدید آورده بود، اما این شرایط نه تنها از استقامت امام نکاست، بلکه چهره‌ای ماندگار از صبر، پایداری و مبارزه با ستم را در تاریخ به ثبت رساند.

پایه این مقاومت، تنها یک مبارزه سیاسی نبود و در سیره امام کاظم(ع)، معنویت و مبارزه در کنار یکدیگر قرار داشتند و تکیه بر عبادت، ارتباط عمیق با خداوند و باور به امداد الهی، پشتوانه‌ای بود که به آن حضرت قدرت می‌بخشید تا در برابر صاحبان قدرت، بدون هراس و با صراحت سخن بگوید.



هنگامی که خلیفه در اقدامی تبلیغاتی مدعی بازگرداندن حقوق مردم شد، امام کاظم(ع) حق اهل‌بیت(ع) را مطالبه کرد و با طرح موضوع فدک، یکی از مهم‌ترین مسائل تاریخی مربوط به حقوق خاندان پیامبر(ص) را در برابر دستگاه خلافت مطرح ساخت، اقدامی که نشان می‌داد امام هرگز از بیان حقایق و دفاع از حقوق پایمال‌شده عقب‌نشینی نمی‌کند.



مبارزه امام تنها به رویارویی مستقیم محدود نبود و آن حضرت با بهره‌گیری از نیروهای مؤمن و آگاه، شبکه‌ای از ارتباطات مؤثر را شکل داده بود و افرادی مانند علی بن یقطین که در ساختار حکومتی عباسیان حضور داشتند، با هدایت امام، بخشی از توان خود را در مسیر حمایت از شیعیان و کاهش فشارها بر آنان به کار می‌گرفتند و این رویکرد نشان می‌دهد که امام کاظم(ع) در کنار ایستادگی آشکار، از ظرفیت‌های موجود برای حمایت از جامعه مؤمنان نیز بهره می‌برد.



در عین حال، آن حضرت نسبت به همکاری با حکومت‌های ستمگر حساسیتی جدی داشت و هر جا حضور افراد در ساختار قدرت به تقویت ظلم می‌انجامید، آنان را از چنین همکاری‌هایی برحذر می‌داشت و در نگاه امام، همراهی با ستمگران حتی اگر ظاهری اقتصادی یا اداری داشته باشد، می‌تواند انسان را از مسیر حق دور کند و از همین رو، یاران خود را به استقلال از دستگاه ظلم و کمک به مردم و رفع مشکلات آنان توصیه می‌کرد.



حمایت از جریان‌های حق‌طلب نیز بخش دیگری از سیره امام بود و هنگامی که حسین بن علی، مشهور به شهید فخ، در اعتراض به فشارها و ستم‌های حکومت عباسی قیام کرد، امام ضمن آگاهی دادن به او از سرانجام این حرکت، بر ضرورت ایستادگی در برابر فساد و ظلم تأکید کرد و این موضع نشان می‌دهد که مبارزه با بی‌عدالتی در منظومه فکری امام جایگاهی اساسی داشت.



در کنار این فعالیت‌ها، امام کاظم(ع) هرگز از مقابله با تحقیر و توهین به جایگاه امامت چشم‌پوشی نمی‌کرد و روایت برخورد آن حضرت با ساحری که به تحریک هارون الرشید برای تمسخر امام به میدان آمده بود، نمادی از اقتدار معنوی و جایگاه ویژه امام در برابر تلاش‌های حکومت برای تخریب شخصیت ایشان به شمار می‌رود.



از سوی دیگر، زنده نگه داشتن یاد قیام عاشورا و ترویج فرهنگ مقاومت نیز در برنامه‌های امام جایگاه مهمی داشت و تشویق شاعری سالخورده که در سوگ امام حسین(ع) اشعاری خواند و بخشیدن تمام هدایای مجلس به او، نشانه‌ای از اهتمام آن حضرت به حفظ پیام عاشورا و انتقال فرهنگ ایستادگی در برابر ظلم به نسل‌های بعدی بود.



امام کاظم(ع) تنها با حاکمان ستمگر مقابله نمی‌کرد، بلکه نسبت به آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی جامعه نیز بی‌تفاوت نبود و ماجرای توبه بشر حافی از مشهورترین نمونه‌های این رویکرد است که یک جمله کوتاه و هشداردهنده امام درباره مسئولیت انسان در برابر پروردگار، مسیر زندگی مردی را تغییر داد که در فضای غفلت و گناه زندگی می‌کرد و بعدها به یکی از چهره‌های شناخته‌شده معنوی تبدیل شد.



سرانجام این مسیر طولانی از صبر و مقاومت، به سال‌های سخت زندان و شهادت امام انجامید و آن حضرت پس از تحمل فشارهای فراوان، به‌ویژه در دوران هارون الرشید، جان خود را در راه آرمان‌هایی فدا کرد که تمام عمر برای آن‌ها ایستاده بود.



با این حال، میراث امام کاظم(ع) تنها در خاطره زندان‌ها و رنج‌ها خلاصه نمی‌شود و آنچه از او در تاریخ باقی مانده، الگویی روشن از پیوند ایمان، آگاهی، شجاعت و ایستادگی در برابر ظلم است؛ الگویی که همچنان الهام‌بخش جویندگان حق و عدالت به شمار می‌آید.

بخش قابل توجهی از سادات و امامزادگان در ایران اسلامی از نسل امام کاظم(ع) هستند



حجت الاسلام والمسلمین حبیب‌الله فرحزاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جایگاه امام هفتم در منظومه اعتقادی شیعه جایگاهی ممتاز است و بخش قابل توجهی از سادات و امامزادگان موجود در ایران اسلامی از نسل آن حضرت هستند.



وی افزود: حضور گسترده بارگاه‌های نورانی فرزندان اهل بیت(ع) در شهرهایی مانند قم، مشهد و شیراز، نشانه‌ای روشن از پیوند عمیق تاریخی و اعتقادی مردم ایران با خاندان امامت است و این پیوند در طول قرون مختلف استمرار یافته است.



این استاد حوزه علمیه با اشاره به جایگاه محبت اهل بیت(ع) در فرهنگ دینی ایرانیان گفت: این محبت صرفاً یک احساس تاریخی نیست بلکه در قالب نام‌ها، نسب‌ها و حضور اجتماعی سادات در جامعه ایرانی استمرار پیدا کرده است.

امام کاظم(ع) و تحمل بلا برای شیعیان



فرحزاد در ادامه با اشاره به روایات مربوط به سیره امام هفتم(ع) اظهار کرد: در برخی نقل‌های روایی آمده است که گروهی از شیعیان دچار لغزش‌هایی شدند که زمینه نزول بلا و گرفتاری برای آنان فراهم شد، اما امام کاظم(ع) با رحمت و دلسوزی نسبت به شیعیان، از خداوند خواست که این بلاها به جای آنان متوجه شخص ایشان شود.



وی افزود: این روایت نشان می‌دهد رابطه امام با امت صرفاً رابطه هدایتگرانه نیست، بلکه رابطه‌ای سرشار از ایثار، مسئولیت‌پذیری و دلسوزی عمیق است و امام مانند پدری مهربان که رنج فرزند را بر خود هموار می‌کند، سختی‌ها را برای خود پذیرفت تا جامعه شیعی دچار آسیب نشود.

وی تأکید کرد: کنترل خشم و حفظ اعتدال رفتاری از مهم‌ترین توصیه‌های اخلاقی اهل بیت(ع) و به خصوص امام کاظم (ع) است که در زندگی فردی و اجتماعی باید به آن توجه جدی شود.

وی با اشاره به آثار اخلاقی غضب گفت: در معارف دینی غضب به عنوان کلید بسیاری از آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی معرفی شده است و بخش قابل توجهی از خطاها در شرایط خشم رخ می‌دهد.



فرحزاد افزود: در روایات نمونه‌هایی ذکر شده که نشان می‌دهد یک رفتار ناشایست در حالت عصبانیت می‌تواند پیامدهای سنگین معنوی و حتی گرفتاری‌های دنیوی به همراه داشته باشد.

این استاد حوزه علمیه با اشاره به برخی تحلیل‌های علمای شیعه درباره شرایط عصر امام کاظم(ع) اظهار کرد: برخی از بزرگان احتمال داده‌اند بخشی از مشکلات شیعیان ناشی از عدم رعایت تقیه یا کوتاهی در همراهی درست با مسیر اهل بیت(ع) بوده است.



وی افزود: در روایات تأکید شده که عدم یاری امام در شرایط حساس می‌تواند آثار معنوی و اجتماعی سنگینی به همراه داشته باشد.

فرحزاد با بیان اینکه پیوند امامان با شیعیان پیوندی عمیق و عاطفی است گفت: در روایات آمده است که غم و شادی مؤمنان برای اهل بیت(ع) اهمیت دارد و آنان نسبت به حالات پیروان خود بی‌تفاوت نیستند و در نقل‌های روایی تأکید شده است که اهل بیت(ع) برای شیعیان خود دعا می‌کنند و حتی بیماری یا شادی آنان را نیز درک و همراهی می‌کنند.



این استاد حوزه علمیه در ادامه به نقش علی بن یقطین اشاره کرد و گفت: این یار امام کاظم(ع) در ساختار حکومت عباسی حضور داشت اما در عمل به عنوان فردی اثرگذار در جهت خدمت به شیعیان و رفع مشکلات آنان عمل می‌کرد.



وی افزود: امام هفتم(ع) با هدایت او از ظرفیت‌های درون حکومت برای حمایت از شیعیان بهره گرفت و این موضوع نشان‌دهنده نگاه راهبردی اهل بیت(ع) در مدیریت شرایط اجتماعی و سیاسی است.

رعایت حق‌الناس در سیره امام کاظم(ع)



فرحزاد اظهار کرد: در سیره امام کاظم(ع) تأکید ویژه‌ای بر رعایت حق‌الناس وجود دارد و حتی در برخی موارد به دلیل تضییع حق یک فرد مظلوم، تذکرات جدی داده شده و در منطق اهل بیت(ع) حتی اعمال عبادی مانند حج نیز بدون رعایت حقوق مردم کامل و مقبول نخواهد بود.

این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه در روایات امام موسی بن جعفر(ع) سخاوت و حسن خلق از ویژگی‌های اساسی انسان مؤمن معرفی شده‌اند افزود: انسان سخاوتمند و خوش‌اخلاق در سایه حمایت الهی قرار می‌گیرد و این دو صفت زمینه‌ساز رشد معنوی و اجتماعی فرد هستند.

فرحزاد با اشاره به مظلومیت تاریخی امام هفتم(ع) گفت: سال‌های طولانی زندان، فشارهای سیاسی و نهایتاً شهادت مظلومانه امام موسی بن جعفر(ع) از تلخ‌ترین بخش‌های تاریخ اسلام است.



وی افزود: با وجود همه این سختی‌ها، سیره آن حضرت سرشار از صبر، ایثار، مدیریت اجتماعی، اخلاق الهی و ارتباط عمیق با خداوند است و این سیره همچنان برای جامعه امروز الهام‌بخش و راهگشاست.