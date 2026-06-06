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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

تأمین زمین برای ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح‌های حمایتی

تأمین زمین برای ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح‌های حمایتی

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از تأمین زمین به استعداد ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای اجرای طرح‌های حمایتی و واگذاری اراضی در شهرهای جدید کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با تشریح آخرین وضعیت تأمین زمین و واگذاری اراضی در طرح‌های حمایتی مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: در مجموع، برای ساخت واحدهای مسکونی طرح‌های حمایتی و یا واگذاری زمین در شهرهای جدید کشور، به استعداد ۳۰۰ هزار واحد زمین تأمین شده است.

وی افزود: در چارچوب اجرای ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تاکنون زمین به ۵۰۸۸ متقاضی اختصاص یافته است.

ملکی همچنین با اشاره به روند واگذاری‌ها تصریح کرد: از مجموع زمین‌های اختصاص داده شده، تاکنون ۴۷۲۴ فقره قرارداد واگذاری نیز صادر شده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در پایان خاطرنشان کرد: هم‌زمان با واگذاری اراضی، عملیات آماده‌سازی شامل اجرای زیرساخت‌ها، شبکه معابر و خدمات زیربنایی نیز با سرعت و جدیت در حال انجام است تا زمینه بهره‌برداری مطلوب از این اراضی برای متقاضیان فراهم شود.

کد مطلب 6851604
زهره آقاجانی

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