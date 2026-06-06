به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با تشریح آخرین وضعیت تأمین زمین و واگذاری اراضی در طرح‌های حمایتی مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: در مجموع، برای ساخت واحدهای مسکونی طرح‌های حمایتی و یا واگذاری زمین در شهرهای جدید کشور، به استعداد ۳۰۰ هزار واحد زمین تأمین شده است.

وی افزود: در چارچوب اجرای ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تاکنون زمین به ۵۰۸۸ متقاضی اختصاص یافته است.

ملکی همچنین با اشاره به روند واگذاری‌ها تصریح کرد: از مجموع زمین‌های اختصاص داده شده، تاکنون ۴۷۲۴ فقره قرارداد واگذاری نیز صادر شده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در پایان خاطرنشان کرد: هم‌زمان با واگذاری اراضی، عملیات آماده‌سازی شامل اجرای زیرساخت‌ها، شبکه معابر و خدمات زیربنایی نیز با سرعت و جدیت در حال انجام است تا زمینه بهره‌برداری مطلوب از این اراضی برای متقاضیان فراهم شود.