زمین برای ۵۷۸۳ متقاضی مسکن محرومان در شهرهای جدید تامین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در نشست پیگیری تفاهمنامه مشترک میان شرکت عمران شهرهای جدید و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای احداث ۲۵ هزار واحد مسکونی ویژه محرومان و اقشار کمدرآمد، گفت: بر اساس گزارشهای موجود، تاکنون برای ۵ هزار و ۷۸۳ متقاضی در ۱۲ شهر جدید زمین تأمین شده است و معاونت فنی و اجرایی شرکت عمران نیز در حال انجام هماهنگیهای لازم و برآورد هزینههای مورد نیاز برای آمادهسازی این اراضی است.
وی با اشاره به وضعیت برخی پروژههای نیمهتمام مسکن مهر در شهرهای جدید افزود: با توجه به اینکه تعدادی از این پروژهها همچنان بدون تسهیلات یا پیمانکار باقی ماندهاند، پیشنهاد میشود این واحدها در قالب این تفاهمنامه و با هدف واگذاری به دهکهای یک تا چهار درآمدی تعیین تکلیف شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با تأکید بر اولویت شناسایی اراضی با تراکم پایین در شهرهای جدید گفت: این اراضی در چارچوب اجرای تفاهمنامه، شناسایی و به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی خواهد شد.
ملکی در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم جلسات پیگیری، خاطرنشان کرد: برگزاری نشستهای هفتگی با حضور نمایندگان بنیاد مسکن برای تسریع در تأمین اراضی در تمامی شهرهای جدید ضروری است. همچنین پیشنهاد میشود بنیاد مسکن در تکمیل پروژههای نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند اما به دلیل عدم توان مالی متقاضیان دهکهای یک تا چهار متوقف شدهاند، مشارکت و همکاری لازم را داشته باشد تا این واحدها هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسند.
