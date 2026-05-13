تامین مالی ۳۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در دستور کار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از برنامهریزی برای تأمین مالی حدود ۳۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید خبر داد و اظهار کرد: همزمان با اجرای پروژههای مسکن حمایتی، توسعه زیرساختهای حملونقل عمومی نیز با هدف تحقق سکونت پایدار در این مناطق در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به برگزاری نشستی با محوریت پیگیری تأمین مالی پروژههای نهضت ملی مسکن و توسعه زیرساختهای شهری با حضور مدیران شرکت عمران شهرهای جدید و مدیرعامل بانک ملت، افزود: در این نشست آخرین وضعیت تأمین مالی پروژههای نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید کشور مورد بررسی قرار گرفت.
ملکی بیان کرد: در این جلسه موضوعاتی از جمله تسریع در روند پرداخت تسهیلات، رفع موانع اجرایی و تقویت همکاریهای مشترک برای پیشبرد پروژههای مسکن حمایتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وی ادامه داد: برنامهریزی لازم برای تأمین مالی حدود ۳۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید کشور در دستور کار قرار دارد و مقرر شده فرآیندهای اجرایی و بانکی مرتبط با این پروژهها با هماهنگی و سرعت بیشتری دنبال شود.
بررسی تأمین مالی متروی بهارستان و گلبهار از محل ماده ۵۶
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بررسی تأمین مالی پروژههای مترو شهرهای جدید بهارستان و گلبهار از محل ظرفیتهای قانونی ماده ۵۶، گفت: این موضوع در راستای تکمیل زیرساختهای حملونقل شهری در دستور بررسی قرار گرفته است.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه حملونقل عمومی در شهرهای جدید اظهار کرد: اجرای پروژههای مترو یکی از الزامات اساسی ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، کاهش هزینههای سفرهای روزانه و تسهیل ارتباط با کلانشهرهای پیرامونی است.
ملکی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه همزمان مسکن و زیرساختهای حملونقل، شرط تحقق سکونت پایدار در شهرهای جدید است و تکمیل شبکههای حملونقل عمومی بهویژه خطوط مترو، نقش مهمی در افزایش رضایتمندی ساکنان و کاهش وابستگی به خودروهای شخصی خواهد داشت.
