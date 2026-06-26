به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، جعفر قرائتی ستوده، رئیس انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان، در نشست هماندیشی فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی با فعالان صنعت ساختمان که در ساختمان دادمان برگزار شد به تشریح فلسفه شکلگیری انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان پرداخت و گفت: این انجمن در دهه ۸۰ در ظاهر بهعنوان یک انجمن صنفی، اما در عمل با رویکردی ملی و فراتشکلی و با هدف بسترسازی برای تحقق توسعه صنعتی ساختوساز در کشور شکل گرفت.
وی ادامه داد: از زمان تاسیس انجمن تاکنون، موضوع صنعتیسازی ساختمان از یک مفهوم کمتر شناختهشده و دور از ذهن، به یکی از دغدغههای اصلی مسئولان و متولیان حوزه ساختوساز تبدیل شده است. تدوین مبحث ۱۱ مقررات ملی ساختمان (صنعتیسازی ساختمان) نیز به همت مهندس انصاری یکی از اعضای انجمن، موید این موضوع است.
قرائتی ستوده یکی از ماموریتهای اصلی انجمن را ایجاد بخش صنعت ساختمان در کشور و بازتعریف ساختمان بهعنوان یک محصول تولیدی عنوان کرد و افزود: بر این اساس، اگر ساختمان بهعنوان محصول تولیدی در نظر گرفته شود، طراح و سازنده نیز در زمره تولیدکنندگان قرار میگیرند و بسیاری از معضلات و چالشهای حوزه ساختوساز قابل حل خواهد بود.
به گفته وی، در نگاه صنعتی، محصول تولیدی نیازمند مطالعه، طراحی و مدیریت یکپارچه است. بهگونهای که چرخه تولید از مطالعه، شناخت، انتخاب شاخصها و اهداف، طراحی کل و جزئیات، ایجاد خط تولید، تمهیدات بهرهبرداری و چرخه مصرف را در بر میگیرد. همچنین در این نگاه، توجه به تمامی ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی مصرفکننده نیز توجه میشود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان بر ضرورت نگاه به زنجیره تولید کالا و محصول موردنیاز و همچنین لجستیک و نیروی انسانی به عنوان عناصر اصلی تحقق صحیح تولید محصول نهایی تاکید کرد و گفت: این نگاه در شرایط کنونی به دلیل نگاه جزیی نگر در نظام فنی و اجرایی و نظام مهندسی کشور تا حدی مغفول مانده است.
وی تعاملات کنونی مدیران فعلی دفتر مقررات ملی ساختمان، حوزه توسعه مهندسی و ریاست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی را با تشکل های تخصصی مثبت ارزیابی و اظهار امیدواری کرد: نگاه به زنجیره تولید کالا و محصول موردنیاز و همچنین لجستکی و نیروی انسانی به عنوان عنصر اصلی تحقق صحیح تولید محصول نهایی در آینده نزدیک تقویت شود.
به گفته وی، آنچه باعث شده نگاه صنعتینگر به ساختمان تا به امروز مغفول بماند، نبود این پیوستگی در زنجیره ارزش و عدم تمرکز بر مفهوم تولید صنعتی بوده است که انجمن با تمام توان برای اصلاح این رویکرد در سطح کلان کشور تلاش خواهد کرد.
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