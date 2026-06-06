به گزارش خبرنگار مهر، علی خانی صبح شنبه در گفتگو با رسانه‌ها بیان کرد: ثبت و تصویربرداری از گونه «زردپره راه‌راه» در منطقه حفاظت‌شده استند شهرستان نهبندان برای نخستین‌بار در استان انجام شد.

وی ادامه داد: ثبت گونه‌های جدید پرندگان در استان، گامی در جهت به‌روزرسانی فهرست مهره‌داران خراسان جنوبی محسوب می‌شود و نشان‌دهنده غنای زیستگاهی و تنوع زیستی منطقه است.

خانی افزود: این ثبت می‌تواند علاوه بر ارتقای جایگاه علمی استان، زمینه جذب پژوهشگران و علاقه‌مندان پرنده‌نگری را فراهم کند و در عین حال بر ضرورت حفاظت بیشتر از زیستگاه‌های طبیعی و جلوگیری از تخریب آن‌ها تأکید دارد.

وی با اشاره به ویژگی‌های این گونه اظهار داشت: زردپره راه‌راه از پرندگان مناطق جنوبی کشور است و مشاهده آن در خراسان جنوبی می‌تواند با تغییرات اقلیمی نیز مرتبط باشد.

به گفته خانی، این پرنده معمولاً در زمین‌های بایر سنگی با پوشش گیاهی اندک، مناطق بیابانی و گاه در حاشیه روستاها دیده می‌شود و در شکاف سنگ‌ها، دیوارها یا سوراخ‌های روستایی آشیانه‌سازی می‌کند.