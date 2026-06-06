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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

«زردپره راه‌راه» برای نخستین‌بار در خراسان جنوبی ثبت شد

«زردپره راه‌راه» برای نخستین‌بار در خراسان جنوبی ثبت شد

بیرجند_ مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: ثبت و تصویربرداری از گونه «زردپره راه‌راه» در منطقه حفاظت‌شده استند شهرستان نهبندان برای نخستین‌بار در استان انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خانی صبح شنبه در گفتگو با رسانه‌ها بیان کرد: ثبت و تصویربرداری از گونه «زردپره راه‌راه» در منطقه حفاظت‌شده استند شهرستان نهبندان برای نخستین‌بار در استان انجام شد.

وی ادامه داد: ثبت گونه‌های جدید پرندگان در استان، گامی در جهت به‌روزرسانی فهرست مهره‌داران خراسان جنوبی محسوب می‌شود و نشان‌دهنده غنای زیستگاهی و تنوع زیستی منطقه است.

خانی افزود: این ثبت می‌تواند علاوه بر ارتقای جایگاه علمی استان، زمینه جذب پژوهشگران و علاقه‌مندان پرنده‌نگری را فراهم کند و در عین حال بر ضرورت حفاظت بیشتر از زیستگاه‌های طبیعی و جلوگیری از تخریب آن‌ها تأکید دارد.

وی با اشاره به ویژگی‌های این گونه اظهار داشت: زردپره راه‌راه از پرندگان مناطق جنوبی کشور است و مشاهده آن در خراسان جنوبی می‌تواند با تغییرات اقلیمی نیز مرتبط باشد.

به گفته خانی، این پرنده معمولاً در زمین‌های بایر سنگی با پوشش گیاهی اندک، مناطق بیابانی و گاه در حاشیه روستاها دیده می‌شود و در شکاف سنگ‌ها، دیوارها یا سوراخ‌های روستایی آشیانه‌سازی می‌کند.

کد مطلب 6851618

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