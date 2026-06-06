به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدامیر کاظمی اظهار داشت: صبح امروز با اعلام مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در کیلومتر ۳ محور «سه قلعه به سرایان» بلافاصله مأموران و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان داشت: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده یکدستگاه سواری پرایدکه از سرایان به سه قلعه در حرکت بوده به دلیل عدم توجه به جلو یک لحظه به سمت راست و شانه جاده منحرف که قصد داشته است مسیر را اصلاح وبه جاده برگردد که به سمت چپ منحرف و بایک سواری پراید که از روبرو در حرکت بوده است برخورد کرده است که متاسفانه بر اثر این حادثه رانندگی ۳ نفر فوت و ۳ نفر مجروح شده اند.

سرهنگ کاظمی با بیان این که علت تصادف توسط کارشناسان پلیس انحراف به چپ پراید در حال حرکت از سرایان به سه قلعه تشخیص داده شده است، تصریح کرد: رانندگان با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از هرگونه سرعت غیرمجاز، عجله و شتاب بی مورد پرهیز کنند تا شاهد اینگونه حوادث تلخ و ناگوار نباشیم.