به گزارش خبرگزاری مهر، محمد افشار با اشاره به فرارسیدن ۲۰ خردادماه، روز جهانی صنایعدستی، اظهار کرد: با هدف گرامیداشت این مناسبت و حمایت از هنرمندان این عرصه، برنامههای متعددی برای هفته صنایعدستی در سطح استان اردبیل برنامهریزی شده و در حال اجرا است.
وی از برپایی رویدادهای مهم هنری در اردبیل خبر داد و افزود: رویداد ملی صنایع خلاق با محوریت صنایعدستی در نگارخانه خطایی و همچنین نمایشگاه تخصصی صنایعدستی در صحن «قیزیلباشلار» مجموعه میراث جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی، از شاخصترین برنامههای این ایام است که همزمان با روز جهانی صنایعدستی افتتاح خواهند شد.
معاون صنایعدستی اداره کل میراثفرهنگی استان اردبیل به توسعه زیرساختهای صنایعدستی در شهرستانها اشاره کرد و گفت: در ادامه برنامههای هفته صنایعدستی، «خانه خلاق صنایعدستی عشایری» در محل ساختمان نمایشگاه صنایعدستی شهرستان گرمی افتتاح میشود. همچنین برگزاری نمایشگاه «شهر ملی ورنی» در اصلاندوز از دیگر اقدامات مهم این ایام به شمار میرود.
افشار در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر این موارد، برگزاری جشنواره ملی گلیم عنبران، برگزاری گردهمایی هنرمندان صنایعدستی استان و برپایی بازارچههای فصلی، از دیگر برنامههایی است که با هدف معرفی ظرفیتها و تقویت بازار فروش محصولات صنایعدستی استان اردبیل در این هفته اجرا خواهد شد.
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