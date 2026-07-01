به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج سپیدکار اظهار کرد: با تکمیل فرآیند اعطای تسهیلات حمایتی به هنرمندان صنایعدستی از محل اعتبارات سال ۱۴۰۴، بیش از ۳۱ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۷۸ از هنرمندان شهرستان نمین پرداخت شد.
وی افزود: تسهیلات اعطایی از محل اعتبارات تبصره ۱۵ در قالب تفاهمنامه وزارت میراثفرهنگی با بنیاد علوی و بنیاد برکت، سهم مشاغل خانگی و همچنین سهم وزارت تامین شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نمین گفت: حمایت از هنرمندان صنایعدستی و تقویت زیرساختهای این حوزه از اولویتهای اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل است و تلاش میشود با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و اعتبارات موجود، زمینه رونق، تولید، بازاریابی و فروش محصولات صنایعدستی فراهم شود.
سپیدکار با اشاره به ظرفیتهای ویژه شهرستان نمین به ویژه شهر ملی گلیم عنبران در حوزه صنایعدستی، ادامه داد: در سال ۱۴۰۵ نیز به شرط تامین اعتبارات، پرداخت تسهیلات و سایر اقدامات حمایتی با هدف ایجاد اشتغال پایدار و رونق صنایعدستی ادامه خواهد داشت.
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