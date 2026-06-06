خبرگزاری مهر ، گروه استانها- شیرین اسلوب: روستای موییل در شهرستان مشگین‌شهر، نگینی سبز در دامنه‌های سبلان است که با چشم اندازهای بکر، هوای پاک و سرشار از طراوت، روح هر بیننده‌ای را جلا می‌بخشد. چشمه‌های زلال و پرآب، باغ‌های سرسبز سیب و گیلاس، و دشت‌های پوشیده از گل‌های وحشی، همراه با معماری سنگی روستا، آن را به بهشتی آرام و رویایی تبدیل کرده است. عطر نان محلی داغ و صدای دلنشین جویبارها، در کنار مهمان‌نوازی گرم مردمش، تجربه‌ای فراموش‌نشدنی از زیبایی ناب و زندگی ساده اما ریشه‌دار روستایی را رقم می‌زند.

مهدی بهاروند رئیس اداره توسعه جاذبه‌ها و محصولات گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند ثبت جهانی روستاهای گردشگری گفت: پروژه روستاهای جهانی از سال ۲۰۲۱ میلادی حدود پنج سال پیش توسط سازمان جهانی گردشگری آغاز شده و تاکنون حدود ۲۵۰ روستا در سطح جهان موفق به کسب این عنوان شده‌اند.

وی افزود: هدف نهایی این ثبت، دستیابی به توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است و این عنوان صرفاً یک ابزار برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار محسوب می‌شود و آنچه اهمیت دارد ارتقای واقعی روستاها بر اساس شاخص‌های هفده‌گانه توسعه پایدار است، نه صرفاً کسب یک لوح و رها شدن روستا.

وی با اشاره به شاخص‌های نه‌گانه ارزیابی برای ثبت روستاها، یکی از الزامات اصلی را معرفی حداقل سه ابتکار از روستاها برشمرد و در خصوص روستای موئیل اظهار کرد: این روستا در سه حوزه گردشگری کوهستان به دلیل همجواری با سبلان، گردشگری عشایر و توسعه مجتمع‌های آب گرم و آب‌درمانی ظرفیت بالایی دارد.

بهاروند تأکید کرد که این نمادها در مشکین‌شهر و موئیل کمرنگ دیده می‌شود و باید با ابتکارات خلاقانه‌ای مانند استفاده از تصاویر چندبعدی از قله سبلان روی پلاک خودروها، به تقویت برندسازی پرداخت.

رئیس اداره توسعه جاذبه‌ها و محصولات گردشگری وزارت میراث فرهنگی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، گردشگری کودک را یکی از محصولات جذاب و مغفول‌مانده در روستاها دانست و خاطرنشان کرد که بسیاری از روستاهای موفق و ثبت‌شده در جهان، محصول گردشگری کودک را به عنوان یکی از محورهای اصلی رونق خود قرار داده‌اند.

بهاروند در پایان با تأکید بر اینکه ثبت جهانی یک مقصد نیست بلکه شروعی برای تحول پایدار است، ابراز امیدواری کرد که با هم افزایی نهادهای محلی و معرفی درست ظرفیت‌ها، روستای موئیل بتواند به عنوان یکی از نمایندگان شایسته ایران در فهرست بهترین روستاهای جهانی گردشگری قرار گیرد.

جعفر فرامرزی سرپرست میراث فرهنگی و گردشگری مشگین‌شهر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های منسجم اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و همراهی مسئولان محلی اظهار کرد: روستای موئیل با برخورداری از چشمه‌های آب‌گرم درمانی، مناظر بکر طبیعی در دامنه کوه سبلان و بافت روستایی اصیل، یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری استان اردبیل محسوب می‌شود.

وی افزود: این روستا در سال ۲۰۲۶ به عنوان یکی از هشت روستای کاندیدای ایران برای ثبت در فهرست زنجیره بهترین دهکده‌های جهانی گردشگری سازمان ملل متحد معرفی شده است.

فرامرزی در ادامه تصریح کرد: با توجه به موقعیت ممتاز روستای موئیل و ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی آن، عزم جدی برای رفع نواقص در بخش معماری و بافت روستا و تکمیل زیرساخت‌های گردشگری وجود دارد تا هرچه سریع‌تر شاهد ثبت این دهکده توریستی در فهرست جهانی باشیم.

توسعه گردشگری پایدار در دستور کار

وی افزود: به تازگی کارگاه آموزشی توسعه گردشگری روستایی با پویش هر روستا یک اقامتگاه بوم‌گردی در این روستا برگزار شده است که طی آن بر نقش اقامتگاه‌های بوم‌گردی در توسعه بومی و ایجاد اشتغال پایدار در جامعه روستایی تأکید شده است.

فرامرزی در پایان با اشاره به جهش ۲۸ درصدی حضور گردشگران در شهرستان مشگین‌شهر، افزود: صنعت گردشگری اردبیل با سرمایه‌گذاری‌های جدید و تلاش برای ثبت جهانی روستاهای هدف گردشگری، مسیر روبه‌رشدی را طی می‌کند و روستای موئیل می‌تواند به قطب مهم گردشگری روستایی در سطح ملی و بین‌المللی تبدیل شود.

مصطفی فاطمی مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به اینکه از بین ۱۰۰روستای برتر گردشگری کشور، موئیل و هفت روستای دیگر به عنوان کاندیدای ثبت جهانی در سال ۲۰۲۶ انتخاب شده‌اند، افزود: این روستاها نمایندگان شایسته ایران در سطح بین‌المللی هستند و انتظار می‌رود که همه مسئولان و اهالی برای ثبت جهانی آن‌ها تلاش کنند.

وی تاکید کرد: موئیل در دامنه کوه سبلان در زمینه منابع و جاذبه‌های طبیعی بی‌نظیر است و چشم‌اندازی که این منطقه پیش روی گردشگران می‌گذارد مهم‌ترین جاذبه موئیل محسوب می‌شود.

فاطمی ادامه داد: کوه سبلان و مواهب حاصل از آن، زندگی عشایری در محدوده روستای موئیل و مجموعه‌های آبدرمانی موجود در این روستا سه ابتکار اصلی روستای هدف گردشگری موئیل برای ثبت در فهرست بهترین روستاهای جهانی گردشگری است.

مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی تصریح کرد: موضوع گردشگری تجربه‌گرا و جامعه محور امروزه پرطرفدارترین حوزه گردشگری است و جوامعی که فرهنگ خود را حفظ کرده‌اند در این زمینه موفق‌تر هستند و موئیل نیز از این قائده مستثنا نیست.

وی ضمن اشاره به احداث پل معلق مشگین‌شهر در سال‌های گذشته به عنوان عامل توسعه گردشگری این شهرستان، خاطرنشان کرد: مشگین‌شهر مجددا نیازمند چنین جرقه‌ای در مسیر توسعه گردشگری است که ثبت جهانی موئیل می‌تواند آن اتفاق خوب در مسیر رونق گردشگری باشد.

علی اکبری یکی از اهالی روستای موئیل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: راستش را بخواهید، ما مهمان‌داری را از پدرانمان یاد گرفته‌ایم. موئیل همیشه جایگاه مسافر بوده، چه آن روزها که عشایر از دامنه سبلان عبور می‌کردند، چه امروز که گردشگران از شهرهای دور می‌آیند. برای ما فرقی نمی‌کند؛ هر کسی پا بگذارد اینجا، حقش نان گرم و چای محلی و یک جای خوب برای استراحت است.

اکبری با اشاره به ظرفیت‌های روستا ادامه داد: ظرفیت کم نداریم. اول از همه همین آب‌گرم قینرجه است که می‌گویند گرمترین آب گرم جهان است. پاییز و زمستان که سرد می‌شود، خیلی از دردهای مردم را درمان می‌کند. بعد هم طبیعت؛ شما از این باغ‌های سیب و گیلاس بالای روستا بگذرید، انگار به بهشت قدم گذاشته‌اید. ضمناً ما مبدأ صعود به سبلان هستیم. کوهنوردان می‌دانند که خانه ما پای ثابت سفرشان است.

نرگس قاسمی بانوی روستایی و راهنمای محلی طبیعت‌گردی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به نظرم بزرگترین ظرفیت ما، زندگی عشایری و فرهنگ اصیل روستاست. گردشگران خارجی خسته از شهرهای صنعتی، تشنه دیدن زندگی ساده و صمیمی ما هستند. ما هنوز نون محلی روی تنور می‌پزیم، هنوز شیر داغ گوسفندهای خودمان را به مهمان می‌دهیم. این‌ها برای یک توریست اروپایی یک تجربه لوکس است. متاسفانه خیلی از همسایه‌ها نمی‌دانند همین کارهای ساده‌شان چقدر ارزش اقتصادی دارد.

وی ادامه داد: من با بچه‌های روستا کار می‌کنم. اگر برایشان برنامه بازدید از باغ‌ها، قصه‌های محلی درباره سبلان یا کارگاه سفالگری سنتی بگذاریم، هم خانواده‌ها به روستا سفر می‌کنند، هم بچه‌ها فرهنگ بومی را یاد می‌گیرند. متأسفانه الان در موئیل حتی یک تابلو راهنمای چندزبانه برای جاذبه‌ها نداریم. یا مثلاً چرا روی سوغات محلی ما تصویری از قله سبلان نقش نبسته است؟ اینها کارهای ساده‌ای است که خود ما جوانان می‌توانیم انجام دهیم، فقط نیاز به یک هماهنگی کوچک از طرف دهیاری یا میراث فرهنگی دارد.

قاسمی ادامه داد: به گردشگران توصیه می کنم حتماً یک شب در روستا بمانند تا صبح، آن هوای کوهستان و صدای های دلنشین را تجربه کنند. دوم اینکه حتماً سراغ آبگرم قینرجه بروند و اگر زمان دارند، یک روز هم بروند سمت جهنم دره و آبشار. سوم اینکه از خانه‌های سنگی ما نگاتیو فراموش نکنند، اما خواهش می‌کنم زباله به جای نگذارند. ما موئیل را دوست داریم مثل نگین سبلان بدرخشد، نه اینکه زیر انبوهی از زباله‌های پلاستیکی پنهان شود.

وی در پایان تاکید کرد: من به مردم روستای خودم و به جوانانش امید دارم. اگر مسئولان زیرساخت را آماده کنند و صرفاً به دنبال یک عنوان نباشند، من مطمئنم موئیل لایق این ثبت است. ما مهمان‌نوازی بلدیم.