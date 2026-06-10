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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

میکائیلی: خدمات به عشایر عزت و امنیت می‌آورد

میکائیلی: خدمات به عشایر عزت و امنیت می‌آورد

مشگین شهر- مدیر امور عشایری مشگین‌شهر گفت: خدمت‌رسانی به عشایر در مناطق ییلاقی، نماد عزت و امنیت ایران در برابر چشم‌داشت دشمنان است.

محمد مهدی میکائیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در شرایطی که دشمنان قسم‌خورده و رژیم جعلی صهیونیستی به مرزهای ایران اسلامی چشم دوخته‌اند، خادمان ملت در مناطق ییلاقی با عزمی راسخ به خدمت‌رسانی به جامعه عشایری ادامه می‌دهند.

وی افزود: این تلاش‌ها نه تنها به حفظ پرچم سه‌رنگ کشور در دورترین و صعب‌العبورترین نقاط کمک می‌کند، بلکه نشان‌دهنده عزم دولت برای تأمین رفاه و امنیت این قشر فداکار است.

مدیر امور عشایری مشگین‌شهر به اجرای مرحله دوم طرح آمارگیری و نقطه‌یابی جغرافیایی (UTM) در مسیرهای «توت‌چایی - داش‌التی» اشاره کرد و گفت: این عملیات با هدف شناسایی دقیق مسیرها و بهینه‌سازی شبکه توزیع نان و کالاهای اساسی انجام می‌شود.

مدیر امور عشایری مشگین‌شهر بر این باور است که عزت و امنیت ایران اسلامی در گرو حمایت از تولید و رفاه این قشر فداکار بوده و ادامه این مسیر، به تقویت بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی کشور کمک خواهد کرد.

کد مطلب 6855863

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