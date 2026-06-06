برخورد خودرو سواری و تریلر در جاده بندرلنگه به پارسیان با ۶ مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رستاقی مسئول اورژانس پیش بیمارستانی بندرلنگه در این خصوص گفت: در ساعت ۲۱:۳۶ دقیقه پانزدهم خردادماه جاری طی تماس با واحد ارتباطات اورژانس مبنی بر اعلام برخورد خودروسواری پژو ۴۰۵ و تریلر در محور بندرلنگه به پارسیان، دو دستگاه آمبولانس از پایگاههای رستاق و چارک به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور کارشناسان در محل ، ارزیابی اولیه انجام شد که این حادثه ۶ نفر مصدوم داشت که پس از رهاسازی و فیکس اندامها و دریافت خدمات اولیه درمانی، جهت بررسی بیشتر و انجام خدمات تخصصی تر به بیمارستان شهدای بندرلنگه اعزام شدند.

رستاقی در پایان ضمن تاکید بر رعایت اصول رانندگی ایمن (رعایت سرعت و فاصله مطمئنه،عدم استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، بستن کمربند ایمنی و...) از رانندگان عزیز درخواست کرد با حس مسئولیت پذیری بیشتر،زمینه‌ساز سفرهای امن در جاده ها باشند.