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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

برخورد خودرو سواری و تریلر در جاده بندرلنگه به پارسیان با ۶ مصدوم

برخورد خودرو سواری و تریلر در جاده بندرلنگه به پارسیان با ۶ مصدوم

بندرعباس- مسئول اورژانس پیش بیمارستانی بندرلنگه از مصدومیت ۶ نفر به دنبال برخورد خودرو سواری پژو ۴۰۵ و تریلر روبروی روستای جبری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رستاقی مسئول اورژانس پیش بیمارستانی بندرلنگه در این خصوص گفت: در ساعت ۲۱:۳۶ دقیقه پانزدهم خردادماه جاری طی تماس با واحد ارتباطات اورژانس مبنی بر اعلام برخورد خودروسواری پژو ۴۰۵ و تریلر در محور بندرلنگه به پارسیان، دو دستگاه آمبولانس از پایگاههای رستاق و چارک به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور کارشناسان در محل ، ارزیابی اولیه انجام شد که این حادثه ۶ نفر مصدوم داشت که پس از رهاسازی و فیکس اندامها و دریافت خدمات اولیه درمانی، جهت بررسی بیشتر و انجام خدمات تخصصی تر به بیمارستان شهدای بندرلنگه اعزام شدند.

رستاقی در پایان ضمن تاکید بر رعایت اصول رانندگی ایمن (رعایت سرعت و فاصله مطمئنه،عدم استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، بستن کمربند ایمنی و...) از رانندگان عزیز درخواست کرد با حس مسئولیت پذیری بیشتر،زمینه‌ساز سفرهای امن در جاده ها باشند.

کد مطلب 6851739

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