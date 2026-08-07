سانحه رانندگی در محور مغوئیه - چارک؛ ۵ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رستاقی در تشریح این خبر، اظهار کرد: این حادثه ساعت ۹:۳۸ دقیقه شانزدهم مردادماه جاری در محور مغوئیه به سمت چارک نرسیده به حسینیه به واحد ارتباطات اعلام شد که بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس چارک و مغوئیه به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور کارشناسان اورژانس در محل ارزیابی اولیه انجام شد و این سانحه پنج مصدوم داشت که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه چهار مصدوم برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهدای بندرلنگه منتقل شدند و یک مصدوم نیز به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شد.

رستاقی با بیان اینکه این حادثه هیچ‌گونه فوتی نداشت، تصریح کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نقش مؤثری در کاهش تصادفات دارد و رانندگان باید با پرهیز از سرعت غیرمجاز، سبقت‌های خطرناک، استفاده نکردن از تلفن همراه هنگام رانندگی و همچنین استراحت کافی پیش از سفر از وقوع حوادث جلوگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: رعایت مقررات، استفاده از کمربند ایمنی و توجه کامل به شرایط مسیر مهم‌ترین عوامل پیشگیری از حوادث رانندگی و حفظ جان سرنشینان است.