واژگونی پژو پارس در بندرلنگه ۵ مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رستاقی اظهار کرد: عصر امروز سه‌شنبه سیزدهم خردادماه، حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پژو پارس در بندرلنگه به مرکز فوریت‌های پزشکی اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، دو دستگاه آمبولانس اورژانس به محل اعزام شدند و اقدامات درمانی اولیه برای مصدومان انجام گرفت.

مسئول اورژانس پیش‌بیمارستانی بندرلنگه با اشاره به مصدوم شدن پنج نفر در این حادثه، تصریح کرد: تمامی مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهدای بندرلنگه منتقل شدند.