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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷

واژگونی پژو پارس در بندرلنگه ۵ مصدوم بر جای گذاشت

واژگونی پژو پارس در بندرلنگه ۵ مصدوم بر جای گذاشت

بندرلنگه - مسئول اورژانس پیش‌بیمارستانی بندرلنگه از مصدوم شدن پنج نفر در پی واژگونی یک دستگاه خودروی پژو پارس در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رستاقی اظهار کرد: عصر امروز سه‌شنبه سیزدهم خردادماه، حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پژو پارس در بندرلنگه به مرکز فوریت‌های پزشکی اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، دو دستگاه آمبولانس اورژانس به محل اعزام شدند و اقدامات درمانی اولیه برای مصدومان انجام گرفت.

مسئول اورژانس پیش‌بیمارستانی بندرلنگه با اشاره به مصدوم شدن پنج نفر در این حادثه، تصریح کرد: تمامی مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهدای بندرلنگه منتقل شدند.

کد مطلب 6850519

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