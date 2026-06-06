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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۸

نواف سلام: بدون امنیت در مناطق جنوبی، لبنان ثبات نخواهد داشت

نواف سلام: بدون امنیت در مناطق جنوبی، لبنان ثبات نخواهد داشت

نخست وزیر لبنان تاکید کرد که تا زمانی که جنوب این کشور در معرض تهدید قرار دارد هیچ ثباتی وجود نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نواف سلام نخست وزیر لبنان تاکید کرد، قلب های ما با جنوب لبنان است. دولت لبنان هرگز دست از حق حاکمیت و امنیت این کشور نخواهد کشید.

وی اضافه کرد، ما به تمام روستاهای جنوب کشور درود می فرستیم و به آنها می گوییم که دردهای شما دردهای ما است.

نواف سلام بیان کرد، تا زمانی که مناطق جنوبی لبنان در معرض تهدید قرار داشته باشند ثباتی وجود نخواهد داشت. تکمیل توافق طائف نیازمند گسترش حاکمیت دولت بر تمام اراضی لبنان است.

وی گفت، ما یک دولت و یک آینده واحد برای تمام لبنانی ها داریم.

لازم به ذکر است که تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان هیچ گاه متوقف نشده و با چراغ سبز آمریکا در دوره به اصطلاح آتش بس شدت هم گرفته است.

کد مطلب 6851778

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