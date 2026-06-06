جوزف عون: تجاوزات اسرائیل نقض آشکار حاکمیت لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ژنرال جوزف عون رئیس جمهور لبنان با شدیدترین عبارات، حمله رژیم صهیونیستی به گشت ارتش لبنان در جاده الخردلی - نبطیه را محکوم کرد که منجر به شهادت دو افسر و یک سرباز ارتش لبنان شد که به کاروان شهدای نظامی، غیرنظامی، کودکان، زنان، امدادگران، نجاتگران و خبرنگاران پیوستند تا با خون پاک خود، خاک گرانبهای جنوب را آبیاری کنند.
عون ابراز داشت که این تجاوز نقض آشکار حاکمیت لبنان و قوانین و عرف بینالملل است که در چارچوب تشدید مداوم تنشها انجام شده و ثبات و امنیت در جنوب را تهدید میکند.
رئیس جمهور لبنان تسلیت صمیمانه خود را به فرماندهی ارتش و خانوادههای شهدا ابراز داشت و از فداکاریهای دو نظامی شهید و سرباز و سایر شهدای نظامی که خون خود را برای وطن و حاکمیت آن میپردازند، قدردانی کرد.
وی تأکید کرد که لبنان در حفاظت از خاک و مردم خود کوتاهی نخواهد کرد و این تجاوزات آن را از پایبندی به حقوق ملی کامل خود باز نخواهد داشت.
عون از جامعه جهانی خواست تا مسئولیتهای خود را بر عهده بگیرد و به این تجاوزات مکرر پایان دهد و احترام به قطعنامههای بینالمللی مربوطه را تضمین کند تا امنیت و ثبات لبنان حفظ شود.
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