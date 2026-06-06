واکنش قطر به حمله رژیم صهیونیستی به ارتش لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازالجزیره، وزارت خارجه قطر حمله رژیم صهیونیستی به گشتی ارتش لبنان را محکوم کرد و آن را تشدید تنش خطرناک خواند.

از سوی دیگر خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد که در حمله رژیم صهیونیستی به روستای حاروف، در جنوب لبنان، دو نفر شهید و شش تن از جمله سه نیروی امدادی زخمی شده‌اند.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی از ساعتی پیش موجی از حملات هوایی و پهپادی خود را علیه شهرک‌ها و روستاهای لبنانی در جنوب آغاز کرده است.

طی این حملات، روستاهای العباسیه، میفدون، جویا، النبطیه و کونین هدف قرار گرفته که در اثر آن چند نفر شهید و زخمی شده اند.

در العباسیه یک دستگاه موتور سیکلت هدف حمله پهپادی قرار گرفته است.

شایان ذکر است که ساعاتی قبل، ارتش لبنان اعلام کرد که در حمله رژیم اشغالگر به یک خودروی نظامی در جاده الخالدیه ـ النبطیه، شماری از نظامیان لبنانی از جمله یک افسر به شهادت رسیدند.

خبرگزاری رسمی لبنان نیز گزارش داده بود که در حمله‌ای دیگر به خودرویی در جاده الخردلی ـ الجرمق، یک افسر ارتش لبنان و راننده او به شهادت رسیدند.