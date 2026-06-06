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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

کوچ ییلاقی عشایر آذربایجان شرقی به مراتع سهند

کوچ ییلاقی عشایر آذربایجان شرقی به مراتع سهند

مراغه- مدیر امور عشایر جنوب آذربایجان شرقی گفت: کوچ ییلاقی عشایر استانهای آذربایجان شرقی و غربی به ۳۰ هزار هکتار از مراتع ییلاقی سهند در مراغه انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی شکوریان روز شنبه گفت: از ۱۵ خرداد ۶۵۰ خانوار عشایری به همراه ۷۰ هزار راس گوسفند و بز به مراتع سهند کوچ می‌کنند.

وی افزود: عشایر سهند از مناطق قشلاقی شهرهای مهاباد و میاندوآب در آذربایجان غربی و اسکو، مراغه، ملکان و بناب در آذربایجان شرقی به مراتع سهند کوچ می‌کنند.

وی اضافه کرد: امسال به خاطر بارش برف سنگین برف بخشی از مسیرهای عشایری بسته است و بازگشایی این مسیر از امروز آغاز شده است.

مدیر امور عشایر جنوب آذربایجان شرقی ادامه داد: گوشت قرمز، شیر، پشم، پنیر و کره عمده تولیدات عشایر در ییلاق‌های سهند است.

شکوریان افزود: عشایر سهند در طول ییلاق ۳۰۰ تّن گوشت قرمز، یک هزار تّن شیر و ۲۰ تّن پشم تولید می‌کنند.

مراتع سهند به خاطر داشتن آب و هوای خنک و علوفه مناسب از مهمترین مناطق ییلاقی عشایر در شمال غرب کشور است.

کد مطلب 6851805

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