تولید ۲۳ درصد گوشت مصرفی آذربایجان شرقی توسط عشایر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سبزیچی روز سه شنبه در جلسه شورای امور عشایری شهرستان اهر با اشاره به آغاز فصل کوچ بهاره عشایر و لزوم اختصاص تمهیدات مناسب جهت کوچ آسان عشایر این منطقه گفت: خدمت‌رسانی به جامعه عشایر باید به صورت ویژه انجام گیرد و در این راستا نیز با اختصاص ۴۲۰ میلیارد ریال اعتبار به شهرستان اهر در صدد رفع مشکلات ریشه ای در حوزه تنش آبی این شهرستان هستیم.

وی همچنین به نقش کلیدی و حیاتی جامعه عشایر در حوزه تولید مواد غذایی و صنایع دستی نیز اشاره کرد و افزود: قشر فعال و پویای عشایر در بخش تولید بسیار حائز اهمیت است.

مدیر کل امور عشایر استان همچنین از تلاش برای اتمام سریع پروژه‌های عمرانی از جمله مرمت و احداث راه‌های عشایری، تامین آب و آبرسانی به مناطق عشایری و… شهرستان اهر خبر داد.

فرماندار شهرستان اهر نیز در این جلسه ضمن قدردانی از حمایت های همه جانبه اداره کل عشایر استان در خصوص اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی مناطق عشایری این شهرستان گفت: در اجرای برخی از طرح ها، اعتبارات آن از محل اعتبار روستاهای فاقد دهیاری تأمین شده است.

علیرضا خاکپور در ادامه بر حمایت و ارائه خدمات موثر بر جامعه عشایری از سوی ادارات و دستگاه های اجرایی تاکید کرد و افزود: نقش عشایر در ارتقای تولید و پیشرفت اقتصاد منطقه بسیار حائز اهمیت است و ادارات و دستگاه‌های ذیربط باید سطح خدمات‌رسانی به ابن قشر از جامعه را افزایش دهند.