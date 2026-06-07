https://mehrnews.com/x3cgnm ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷ کد مطلب 6853303 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷ بارش سنگین تگرگ و برف در شهرستان اهر اهر- در این ویدئو بارش سنگین برف و تگرگ در روز یکشنبه ۱۷ خردادماه در شهرستان اهر را مشاهده می کنید. دریافت 710 KB کد مطلب 6853303 کپی شد مطالب مرتبط کوچ ییلاقی عشایر آذربایجان شرقی به مراتع سهند آغاز برفروبی و مرمت ایلراههای عشایری آذربایجان شرقی هشدار ورود دو موج بارشی به آذربایجان شرقی برچسبها شهرستان اهر بارش برف برف تگرگ
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