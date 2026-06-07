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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷

بارش سنگین تگرگ و برف در شهرستان اهر

بارش سنگین تگرگ و برف در شهرستان اهر

اهر- در این ویدئو بارش سنگین برف و تگرگ در روز یکشنبه ۱۷ خردادماه در شهرستان اهر را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6853303

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