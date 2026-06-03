به گزارش خبرگزاری مهر، علی سبزیچی روز چهارشنبه با اشاره به آغاز فصل کوچ عشایر اظهار کرد: عملیات بازگشایی، مرمت و تسطیح ایلراهها و مسیرهای ییلاقی در شهرستانهای اهر، میانه، مراغه، بناب، سراب، تبریز و شبستر در حال انجام است تا زمینه تردد ایمن عشایر و دسترسی آسانتر آنان به مراتع فراهم شود.
وی افزود: در شهرستان میانه بیش از ۱۵۰ کیلومتر از مسیرهای ییلاقی برفروبی و بازگشایی شده و در شهرستانهای تبریز و شبستر نیز بیش از ۱۵۰ کیلومتر از مسیرهای عشایری در حال پاکسازی و مسیرگشایی است.
مدیرکل امور عشایر آذربایجان شرقی ادامه داد: در شهرستان اهر نیز عملیات تسطیح، مرمت و بازسازی بیش از ۲۷۰ کیلومتر از ایلراههای عشایری در دستور کار قرار گرفته و روند آمادهسازی مسیرها پیش از استقرار کامل عشایر در مناطق ییلاقی با جدیت دنبال میشود.
سبزیچی با اشاره به اهمیت منطقه اهر در کوچ عشایر گفت: این شهرستان هر سال میزبان بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ خانوار عشایری از ایل شاهسون استان اردبیل و ایل قرهداغ آذربایجان شرقی است، از این رو بهسازی و نگهداری مسیرهای ارتباطی آن اهمیت ویژهای دارد.
وی همچنین از تداوم بازدیدهای میدانی و نظارت بر اجرای عملیات در مناطق عشایری خبر داد و افزود: در شهرستان سراب نیز عملیات آمادهسازی و بازگشایی مسیرهای عشایری برای تسهیل کوچ بهاره و دسترسی ایمن عشایر به مناطق ییلاقی در حال انجام است.
مدیرکل امور عشایر آذربایجان شرقی توسعه و بهسازی ایلراهها را از مهمترین برنامههای این اداره کل در راستای خدمترسانی به جامعه عشایری عنوان کرد و گفت: تلاش میشود تمامی مسیرهای مورد نیاز پیش از استقرار کامل عشایر آماده بهرهبرداری شود.
سبزیچی با اشاره به پروژه ایلراههای سهند نیز اظهار کرد: عملیات مرمت و بازسازی این مسیرها از ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ از محدوده روستای کردهده مراغه آغاز شده و در مجموع ۲۴۰ کیلومتر از ایلراههای سهند شامل برفروبی، مرمت و بازسازی در دستور کار قرار دارد.
وی در پایان گستردگی مناطق عشایری، شرایط خاص اقلیمی، بارشهای فصلی، فرسودگی بخشی از مسیرها و محدودیت اعتبارات را از مهمترین چالشهای حوزه راههای عشایری استان برشمرد و تأکید کرد: رفع این مشکلات نیازمند تأمین منابع و حمایت بیشتر برای توسعه زیرساختهای مناطق عشایرنشین است.
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