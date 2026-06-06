به گزارش خبرنگار مهر، اسعد فرهادی ظهر شنبه در دیدار با مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان، با تشریح اقدامات حوزه هنری استان در ایام اخیر اظهار کرد: در این مدت، هنرمندان با تمام توان برای تولید آثار هنری در حوزه مقاومت و اقتدار مردم وارد میدان شدند.

وی با اشاره به تشکیل اتاق‌های هنری در بخش‌های تجسمی، ادبی، تصویری، نمایش و موسیقی افزود: این ساختارها موجب شد تولید آثار هنری با انسجام و سرعت بیشتری انجام شود و پیام مقاومت به شکل مؤثر منتقل گردد.

تداوم فعالیت‌ها علی‌رغم محدودیت‌های مالی

فرهادی با اشاره به مشکلات اعتباری حوزه فرهنگ و هنر تصریح کرد: علی‌رغم محدودیت‌های مالی، با اتکا به ظرفیت هنرمندان و همراهی مجموعه حوزه هنری، تولید آثار ارزشمند در این ایام متوقف نشد و جریان داشت.

وی در پایان با تأکید بر نقش وحدت مردم و ولایت گفت: امروز این پیوند ناگسستنی به عنوان یک واقعیت تثبیت‌شده در سطح جهانی شناخته شده و ملت ایران در مسیر اقتدار و پیشرفت قرار دارد.