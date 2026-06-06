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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

فرهادی: حوزه هنری کردستان در جنگ روایت‌ها حضوری اثرگذار داشته است

فرهادی: حوزه هنری کردستان در جنگ روایت‌ها حضوری اثرگذار داشته است

سنندج- رئیس حوزه هنری کردستان گفت: در دوران جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، هنرمندان متعهد حوزه هنری تلاش کردند بخشی از اقتدار ملت ایران و مرزداران کردستانی را در قالب آثار هنری به تصویر بکشند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسعد فرهادی ظهر شنبه در دیدار با مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان، با تشریح اقدامات حوزه هنری استان در ایام اخیر اظهار کرد: در این مدت، هنرمندان با تمام توان برای تولید آثار هنری در حوزه مقاومت و اقتدار مردم وارد میدان شدند.

وی با اشاره به تشکیل اتاق‌های هنری در بخش‌های تجسمی، ادبی، تصویری، نمایش و موسیقی افزود: این ساختارها موجب شد تولید آثار هنری با انسجام و سرعت بیشتری انجام شود و پیام مقاومت به شکل مؤثر منتقل گردد.

تداوم فعالیت‌ها علی‌رغم محدودیت‌های مالی

فرهادی با اشاره به مشکلات اعتباری حوزه فرهنگ و هنر تصریح کرد: علی‌رغم محدودیت‌های مالی، با اتکا به ظرفیت هنرمندان و همراهی مجموعه حوزه هنری، تولید آثار ارزشمند در این ایام متوقف نشد و جریان داشت.

وی در پایان با تأکید بر نقش وحدت مردم و ولایت گفت: امروز این پیوند ناگسستنی به عنوان یک واقعیت تثبیت‌شده در سطح جهانی شناخته شده و ملت ایران در مسیر اقتدار و پیشرفت قرار دارد.

کد مطلب 6851832

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