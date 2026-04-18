ضرورت توجه به روایت مردمی از فرهنگ ایثار و شهادت در تولیدات هنری

به گزارش خبرنگار مهر، اسعد فرهادی ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران کردستان که به مناسبت هفته هنر انقلاب انجام شد، با اشاره به ضرورت توجه به موضوعات مرتبط با ایثار و شهادت در تولیدات هنری اظهار کرد: مهمترین اولویت در این حوزه، پرداختن به زندگی واقعی مردم، خانوادههای شهدا و روایتهای ملموس و انسانی از دوران جنگ و پس از آن است.
وی با بیان اینکه برخی آثار هنری در بیان مفاهیم ایثار دچار کلیشه و شعارزدگی میشوند، افزود: لازم است در تولید فیلم، تئاتر و آثار هنری، نگاه انسانی و واقعی به زندگی شهدا و جامعه هدف حفظ شود تا اثر بتواند با مخاطب ارتباط عمیق برقرار کند.
فرهادی تصریح کرد: شهید و مفهوم شهادت در جامعه ما یک ارزش والا و مردمی است و نباید صرفاً در قالب تصاویر رسمی یا روایتهای غیرواقعی محدود شود.
ضرورت توجه به زندگی مردم در هنر
رئیس حوزه هنری کردستان با تأکید بر اینکه هنر باید بازتاب زندگی واقعی مردم باشد، گفت: هنرمند باید بتواند رنجها، دغدغهها و واقعیتهای اجتماعی را بدون اغراق و جهتگیری غیرمستقیم به تصویر بکشد.
وی افزود: در بسیاری از موارد، خانوادههای شهدا و مردم عادی بهترین منبع برای تولید آثار فاخر فرهنگی هستند و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.
نقش هنر در مقابله با روایتهای تحریفشده
فرهادی با اشاره به نقش رسانهها و آثار هنری در فضای امروز اظهار کرد: در شرایطی که روایتهای مختلفی از ایران و منطقه در فضای رسانهای منتشر میشود، هنر متعهد میتواند نقش مهمی در ارائه تصویر واقعی از جامعه ایفا کند.
وی افزود: لازم است هنرمندان با تکیه بر واقعیتهای اجتماعی و پرهیز از نگاههای سطحی، به تولید آثاری بپردازند که هم هنری و هم اثرگذار باشند.
تولیدات فرهنگی؛ میان واقعیت و مسئولیت اجتماعی
رئیس حوزه هنری کردستان تأکید کرد: تولید آثار هنری در حوزه ایثار و مقاومت تنها یک فعالیت هنری نیست، بلکه نوعی مسئولیت اجتماعی است که باید با دقت، صداقت و شناخت عمیق از جامعه همراه باشد.
وی افزود: هدف اصلی این مسیر، انتقال درست مفاهیم انسانی و فرهنگی به نسلهای آینده است.
