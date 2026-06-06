توسعه ورزش همگانی و حمایت از قهرمانان نیازمند مشارکت جدی بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، نبی‌الله محمدی ظهر شنبه در جلسه شورای ورزش استان زنجان همچنین بر گسترش ورزش رایگان برای مردم، تقویت نقش بخش خصوصی در حوزه ورزش و توجه ویژه به توسعه ورزش در محلات، روستاها و مناطق کم‌برخوردار تأکید کرد و گفت: توسعه ورزش به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتقای سلامت اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش نشاط عمومی، نیازمند همکاری و همراهی تمامی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، شهرداری‌ها، خیرین و هیأت‌های ورزشی است.

وی با اشاره به جایگاه ورزش در قوانین بالادستی کشور اظهار داشت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر توسعه ورزش رایگان برای مردم تأکید شده است و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت ورزش در ارتقای کیفیت زندگی جامعه است. در عین حال با توجه به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی در حوزه ورزش یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود و باید زمینه حضور هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در این بخش فراهم شود.

محمدی افزود: اگرچه طی سال‌های اخیر اقدامات ارزشمند و قابل توجهی در حوزه ورزش استان انجام شده است، اما همچنان لازم است خدمات ورزشی رایگان در بخش دولتی و همچنین خدمات ورزشی ارائه شده توسط بخش خصوصی بیش از گذشته توسعه پیدا کند تا مردم از حق انتخاب بیشتری برخوردار شوند و زمینه ارتقای کمی و کیفی ورزش در سطح استان فراهم شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان با تأکید بر نقش ورزش همگانی در ارتقای سلامت جامعه گفت: ورزش تنها محدود به حوزه قهرمانی نیست و باید نگاه ویژه‌ای به ورزش همگانی داشته باشیم. بهره‌مندی آحاد مردم از فعالیت‌های ورزشی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و لازم است دستگاه‌های متولی برای ترویج فرهنگ ورزش در میان اقشار مختلف جامعه برنامه‌ریزی جدی‌تری انجام دهند.

وی تصریح کرد: گرایش مردم به ورزش و فعالیت‌های بدنی منظم می‌تواند نقش مؤثری در کاهش بیماری‌های مختلف، کاهش هزینه‌های درمانی، افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای سلامت جسمی و روانی جامعه ایفا کند؛ از این رو توجه به ورزش همگانی بیش از گذشته ضروری است.

محمدی همچنین با اشاره به رویکرد محله‌محوری مورد تأکید رئیس‌جمهور اظهار داشت: ظرفیت محلات می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه ورزش همگانی باشد. این موضوع باید در قالب برنامه‌های ورزشی محله‌محور، ورزش روستایی و عشایری و همچنین فعالیت‌های هیأت‌های ورزشی مختلف دنبال شود تا همه اقشار جامعه امکان مشارکت در فعالیت‌های ورزشی را داشته باشند.

توجه ویژه به ورزش قهرمانی و حفظ سرمایه‌های ورزشی استان زنجان

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موفقیت‌های استان در حوزه ورزش قهرمانی گفت: در سال‌های اخیر اقدامات بسیار خوبی در زمینه قهرمان‌پروری در استان زنجان انجام شده و شاهد رشد قابل توجه استعدادهای ورزشی در رشته‌های مختلف بوده‌ایم.

وی ادامه داد: خوشبختانه در حوزه قهرمان‌داری نیز نسبت به گذشته توجه بیشتری صورت گرفته است، اما حفظ و نگهداری قهرمانان ورزشی مستلزم تأمین اعتبارات و منابع مالی مناسب است. ورزشکارانی که برای استان و کشور افتخارآفرینی می‌کنند باید از حمایت‌های لازم برخوردار باشند تا بتوانند مسیر موفقیت خود را ادامه دهند.

محمدی تأکید کرد: حمایت از قهرمانان و ورزشکاران نخبه در واقع سرمایه‌گذاری برای آینده ورزش کشور است و نباید اجازه داد مشکلات مالی و کمبود امکانات موجب کاهش انگیزه آنان شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان با اشاره به وضعیت اماکن ورزشی استان اظهار داشت: در سال‌های گذشته بسیاری از اماکن ورزشی از نظر ساختاری و مالی با مشکلات متعددی مواجه بودند که نگهداری و بهره‌برداری مناسب از آنها را دشوار کرده بود.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های ارائه شده، خوشبختانه بخش قابل توجهی از مشکلات مالی این مجموعه‌ها برطرف شده و شرایط نسبت به گذشته بهبود یافته است، اما همچنان باید برای نگهداری، تجهیز و توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان تلاش بیشتری صورت گیرد.

ضرورت جذب حامیان مالی و استفاده از مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها

محمدی با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به منابع مالی حوزه ورزش گفت: هیأت‌های ورزشی استان باید بیش از گذشته در زمینه جذب حامیان مالی، خیرین ورزشی و استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی فعال شوند.

وی خاطرنشان کرد: استاندار زنجان نیز می‌تواند از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های اقتصادی برای حمایت از هیأت‌های ورزشی استان استفاده کند تا بخشی از مشکلات مالی این مجموعه‌ها برطرف شود.

توجه ویژه به تکمیل و بازسازی پروژه‌های ورزشی

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تعمیرات استخر مجموعه ورزشی ولی‌عصر(عج) زنجان اشاره کرد و گفت: این مجموعه از ظرفیت‌های مهم ورزشی استان محسوب می‌شود و لازم است سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در شورای برنامه‌ریزی و توسعه، توجه ویژه‌ای به تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای تعمیر و بازسازی آن داشته باشد.

وی افزود: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و بازسازی اماکن ورزشی موجود باید در اولویت برنامه‌های حوزه ورزش قرار گیرد تا مردم بتوانند از امکانات ورزشی استاندارد و مناسب بهره‌مند شوند.

محمدی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه مولدسازی اماکن ورزشی اظهار داشت: اداره‌کل ورزش و جوانان استان در این زمینه اقدامات مناسبی انجام داده است و روند مولدسازی برخی از اماکن ورزشی به خوبی دنبال شده است.

وی افزود: با این حال همچنان انتظار می‌رود فرآیند برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌های مربوط به برخی اماکن ورزشی با سرعت بیشتری انجام شود تا زمینه بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های موجود فراهم گردد.

زنجان؛ استانی مستعد برای میزبانی رویدادهای ملی

رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان با اشاره به ظرفیت‌های بالای ورزشی استان گفت: امروز فعالیت‌های ورزشی بسیار خوبی در زنجان در حال انجام است و این استان در سال‌های اخیر میزبان اردوهای تیم‌های ملی در چند رشته ورزشی بوده است.

وی ادامه داد: برخورداری از زیرساخت‌های مناسب، ظرفیت‌های انسانی توانمند و موقعیت جغرافیایی مطلوب باعث شده است زنجان توانایی میزبانی از رویدادها، مسابقات و اردوهای ملی و حتی بین‌المللی را داشته باشد و باید از این ظرفیت ارزشمند برای توسعه ورزش استان استفاده شود.

محمدی در ادامه از حمایت‌های شهرداری زنجان از حوزه ورزش قدردانی کرد و گفت: اقدامات انجام شده در زمینه توسعه فضاهای ورزشی شهری، ایجاد بوستان‌های ورزشی و حمایت از برنامه‌های ورزشی قابل تقدیر است.

وی افزود: امیدواریم در آینده نزدیک بوستان شهر منطقه بی‌سیم نیز افتتاح شود تا زمینه گسترش ورزش همگانی در این منطقه کم‌برخوردار فراهم شده و شهروندان بتوانند از امکانات ورزشی مناسب بهره‌مند شوند.

تخصیص یک درصد اعتبارات دستگاه‌ها به ورزش

رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان با تأکید بر اهمیت اجرای قوانین حمایتی حوزه ورزش گفت: تخصیص یک درصد از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به توسعه ورزش از موضوعات مهم و تأثیرگذار در پیشرفت ورزش استان است.

وی خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند، زیرا اجرای این ظرفیت قانونی می‌تواند منابع مالی قابل توجهی را برای توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از ورزشکاران، گسترش ورزش همگانی و ارتقای جایگاه ورزش استان فراهم کند.

محمدی تأکید کرد: توسعه ورزش نیازمند هم‌افزایی همه بخش‌هاست و با همکاری دولت، مجلس، بخش خصوصی، شهرداری‌ها، خیرین و جامعه ورزش می‌توان آینده‌ای روشن برای ورزش استان زنجان رقم زد و زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر مردم از مزایای ورزش را فراهم ساخت.