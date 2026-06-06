به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، ایگور سچین، مدیرعامل شرکت نفتی روسی «روسنفت» هشدار داد که بحران تنگه هرمز میتواند زمینهساز تهدید دیگر گلوگاهها در زنجیرههای تأمین و لجستیک جهانی شود.
سچین که ریاست بزرگترین شرکت نفتی روسیه را برعهده دارد در حاشیه مجمع اقتصادی بینالمللی سن پترزبورگ گفت: بحران هرمز یک روند خطرناک ایجاد کرده است. اکنون روشن است که سایر نقاط گلوگاهی در لجستیک جهانی از جمله تنگه مالاکا، بابالمندب، تنگه جبلالطارق، دماغه امید نیک، تنگههای دانمارک و ترکیه، و همچنین کانالهای سوئز و پاناما ممکن است در معرض تهدید قرار گیرند.
او افزود: این مسیرها نه تنها برای بخش انرژی جهان اهمیت حیاتی دارند زیرا تقریبا تمام حجم تجارت نفت جهان از آنها عبور میکند، بلکه برای کل تجارت جهانی نیز ضروری هستند.
سچین همچنین بر نقش ویژه منطقه قطب شمال در شرایط بحران هرمز تأکید کرد و آن را یک مسیر لجستیکی قابل اعتماد دانست.
او گفت: ما از تلاش برخی کشورها برای ایجاد مسیرهای جایگزین استقبال میکنیم، اما با توجه به نیازهای تجارت جهانی، نقش قطب شمال منحصر بهفرد است. در این شرایط، اهمیت آن نه تنها بهعنوان منبع منابع استراتژیک، بلکه مهمتر از آن بهعنوان یک مسیر لجستیکی امن و قابل اعتماد مطرح میشود.
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