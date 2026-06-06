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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

روس‌نفت: اختلال در هرمز گذرگاه‌های آبی جهان را تهدید می‌کند

روس‌نفت: اختلال در هرمز گذرگاه‌های آبی جهان را تهدید می‌کند

رئیس شرکت روس نفت نسبت به تبعات بسته ماندن تنگه هرمز بر گذرگاه های آبی دیگر جهان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس شرکت روس نفت اعلام کرد، بسته شدن تنگه هرمز ممکن است مسیرهای جهانی دیگر مانند مالاکا، باب المندب و جبل الطارق را در معرض خطر اختلال قرار دهد.

وی روز گذشته نیز گفت، در شرایط کنونی هیچ کشوری قادر نیست روزانه ۱۶ میلیون بشکه نفتی را که در نتیجه بحران غرب آسیا از بازار جهانی حذف شده است، جبران کند.

فیلیپ موشیلبیلا، دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز(GECF) تاکید کرده بود، وضعیت گاز در خاورمیانه بحرانی است زیرا در نتیجه بسته شدن تنگه هرمز حدود ۲۰ درصد از عرضه گاز طبیعی مایع (LNG) از بازار خارج شده است.

کد مطلب 6851680

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