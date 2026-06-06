به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی بعدازظهر شنبه در گفتگو با رسانهها با اشاره به جایگاه رسانهها در جامعه، اظهار کرد: رسانهها پل ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند و اطلاعرسانی دقیق، بهموقع و حرفهای از اقدامات و خدمات دستگاههای اجرایی، موجب افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی میشود.
وی با بیان اینکه دشمنان با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای درصدد ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه هستند، افزود: رسانههای متعهد و دلسوز با تبیین واقعیتها و انعکاس دستاوردها، نقش مهمی در خنثیسازی جنگ روانی و شناختی ایفا میکنند.
استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت نقد منصفانه و ارائه راهکار از سوی رسانهها، تصریح کرد: رسانه مؤثر تنها به بیان مشکلات بسنده نمیکند، بلکه با نگاهی کارشناسانه و مسئولانه، زمینهساز حل مسائل و کمک به تصمیمسازی بهتر مدیران خواهد بود.
هاشمی اظهار کرد: از فعالان رسانهای استان خواستاریم با بهرهگیری از ظرفیتهای نوین اطلاعرسانی، بیش از گذشته به معرفی توانمندیها، فرصتهای اقتصادی، ظرفیتهای سرمایهگذاری و مزیتهای خراسان جنوبی بپردازند.
وی با بیان اینکه توسعه استان نیازمند همافزایی همه بخشها است، اظهار کرد: رسانهها به عنوان یکی از ارکان مهم این مسیر، میتوانند در ایجاد وفاق، انسجام اجتماعی و تحقق اهداف توسعهای نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات دولت در استان، گفت: انعکاس این اقدامات در تقویت سرمایههای اجتماعی بسیار مؤثر است و بخش عمدهای از برنامههای دولت در راستای پاسخگویی به مطالبات چندین ساله مردم، از جمله اجرای پروژه راهآهن و دوباندهسازی محور بیرجند - قاین، محقق شده و باید به نحو شایسته اطلاعرسانی شود.
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