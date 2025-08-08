قدردانی استاندار خراسان جنوبی از نقش اثرگذار خبرنگاران در توسعه استان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی به مناسبت ۱۷ مرداد، سالروز شهادت شهید صارمی و روز خبرنگار، پیامی صادر کرد.
در این پیام آمده است:
«به نام خدا
رسانهها، سرمایههایی ارزشمند در انتقال اطلاعات صحیح به جامعه، ثبت وقایع و رویدادها و نیز تعالی جامعه هستند و به فرمایش مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی): "اگر زحمات شما -خبرنگاران- نباشد، این لحظهها هرگز ماندگار نمیشود. شما آن را حفظ میکنید و در اختیار افکار مردم قرار میدهید".
بدون تردید همین جایگاه ارزنده است که سبب شده، آمار نشریات و رسانهها، شاخصی برای توسعه یافتگی محسوب شده و عامل پیشرفت به شمار رود و خراسان جنوبی با شمارگان قابل توجه رسانههای مکتوب و دیجیتال به نسبت جمعیت! در این عرصه، حرفی برای گفتن داشته باشد.
مرور اقدامات رسانههای استان بیانگر این واقعیت است که خبرنگاران مردمدار خراسانجنوبی در هیچ برههای از زمان، از انعکاس خواسته آحاد افراد جامعه، انتقال عملکرد مدیران، نقد نواقص موجود و به تصویر کشیدن اقداماتی که در زمینه رفع محرومیت از استان صورت گرفته، هرگز دریغ نورزیدهاند.
اینجانب ضمن تبریک هفدهم مردادماه، سالروز شهادت شهید صارمی و روز خبرنگار به خبرنگاران، عکاسان، مدیران رسانهها و فعالان حوزه اطلاعرسانی در خراسان جنوبی، از همراهیها و همکاریهای این قشر تأثیرگذار در معرفی توانمندیها و کمک به توسعه استان، بسترسازی برای همگرایی بین نهادها و ارگانهای مختلف و نیز حمایت از دستگاههای اجرایی در مسیر خدمترسانی به مردم قدردانی میکنم.
امید که بتوانیم در کنار هم با پیگیری مؤثر، در رفع نیازهای موجود و توسعه و تعالی خراسان جنوبی این شرق باشکوه، گامهای بلندی برداریم.»
سیدمحمدرضا هاشمی
استاندار خراسان جنوبی
۱۴۰۴/۰۵/۱۷
