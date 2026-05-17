۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

نقش تاثیرگذار روابط عمومی‌ها در جهاد تبیین

سمنان- استاندار سمنان بر نقش تاثیرگذار روابط عمومی ها در جهاد تبیین تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد کولیوند استاندار سمنان در پیامی روز روابط عمومی ها را تبریک گفت متن کامل پیام استاندار سمنان به این شرح است:

هفته ارتباطات و روابط عمومی، فرصتی مغتنم برای پاسداشت تلاش‌های ارزشمند و اثرگذار فعالان این عرصه مهم و راهبردی است؛ عزیزانی که با تعهد، آگاهی و روحیه مسئولانه، نقش بی‌بدیلی در تقویت سرمایه اجتماعی، امیدآفرینی و ایجاد ارتباط مؤثر میان مردم و مدیران ایفا می‌کنند.

روابط عمومی‌ها در استان سمنان، به‌ویژه در ایام معنوی و حماسی جنگ تحمیلی رمضان، با روایت صحیح رویدادها، انعکاس دقیق خدمات و فعالیت‌ها و تبیین دستاوردهای نظام، نقش مهمی در آرامش‌بخشی، امیدآفرینی و تقویت انسجام اجتماعی داشتند.

همچنین تلاش‌های خلاقانه و میدانی روابط عمومی‌ها در به تصویر کشیدن اقتدار، همبستگی و حضور پرشور ملت ایران در برنامه‌های «شب‌های اقتدار»، برپایی موکب‌ها و میزهای خدمت، جلوه‌ای روشن از مردم‌داری، جهاد تبیین و روایت درست از خدمت صادقانه به مردم را به نمایش گذاشت.

بی‌تردید روابط عمومی‌ها، پل مطمئن اعتماد و تعامل میان مدیران و مردم هستند و نقش آنان در ارتقای آگاهی عمومی، امیدبخشی و انعکاس واقعیت‌های جامعه، بیش از پیش حائز اهمیت است.

اینجانب ضمن گرامیداشت هفته ارتباطات و روابط عمومی، از زحمات ارزشمند تمامی مدیران، کارشناسان و فعالان این حوزه در سطح استان سمنان صمیمانه تقدیر و تشکر نموده و توفیق روزافزون آنان را در مسیر خدمت‌رسانی، اطلاع‌رسانی شفاف و تقویت امید و همدلی در جامعه، از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

