به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد کولیوند استاندار سمنان در پیامی روز روابط عمومی ها را تبریک گفت متن کامل پیام استاندار سمنان به این شرح است:
هفته ارتباطات و روابط عمومی، فرصتی مغتنم برای پاسداشت تلاشهای ارزشمند و اثرگذار فعالان این عرصه مهم و راهبردی است؛ عزیزانی که با تعهد، آگاهی و روحیه مسئولانه، نقش بیبدیلی در تقویت سرمایه اجتماعی، امیدآفرینی و ایجاد ارتباط مؤثر میان مردم و مدیران ایفا میکنند.
روابط عمومیها در استان سمنان، بهویژه در ایام معنوی و حماسی جنگ تحمیلی رمضان، با روایت صحیح رویدادها، انعکاس دقیق خدمات و فعالیتها و تبیین دستاوردهای نظام، نقش مهمی در آرامشبخشی، امیدآفرینی و تقویت انسجام اجتماعی داشتند.
همچنین تلاشهای خلاقانه و میدانی روابط عمومیها در به تصویر کشیدن اقتدار، همبستگی و حضور پرشور ملت ایران در برنامههای «شبهای اقتدار»، برپایی موکبها و میزهای خدمت، جلوهای روشن از مردمداری، جهاد تبیین و روایت درست از خدمت صادقانه به مردم را به نمایش گذاشت.
بیتردید روابط عمومیها، پل مطمئن اعتماد و تعامل میان مدیران و مردم هستند و نقش آنان در ارتقای آگاهی عمومی، امیدبخشی و انعکاس واقعیتهای جامعه، بیش از پیش حائز اهمیت است.
اینجانب ضمن گرامیداشت هفته ارتباطات و روابط عمومی، از زحمات ارزشمند تمامی مدیران، کارشناسان و فعالان این حوزه در سطح استان سمنان صمیمانه تقدیر و تشکر نموده و توفیق روزافزون آنان را در مسیر خدمترسانی، اطلاعرسانی شفاف و تقویت امید و همدلی در جامعه، از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
