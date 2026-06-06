به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی گفت: چهارصد و سیزدهمین جلسه رسمی ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، روز یک‌شنبه هفدهم خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۴۵ لغایت ۱۲ برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به دستور کار این جلسه گفت: این جلسه مشتمل بر هشت دستور است که بخش عمده آن به بررسی گزارش‌های حسابرسی مناطق مختلف شهرداری تهران و همچنین ادامه رسیدگی به یکی از مهم‌ترین طرح‌های حوزه حمل‌ونقل عمومی اختصاص دارد.

نادعلی افزود: در نخستین دستور جلسه، ادامه بررسی طرح اصلاح مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل‌ونقل عمومی شهر تهران در دستور کار اعضای شورا قرار خواهد گرفت؛ طرحی که با هدف به‌روزرسانی سازوکارهای بهره‌برداری از سامانه‌های پرداخت، تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات حمل‌ونقل عمومی و ارتقای یکپارچگی خدمات شهری در حال بررسی است.

وی ادامه داد: دومین دستور جلسه به بررسی گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حسابرسی شهرداری منطقه ۳ اختصاص دارد و گزارش کمیسیون اصلی برنامه و بودجه نیز در این خصوص قرائت خواهد شد.

سخنگوی شورا اظهار داشت: سومین دستور جلسه، بررسی گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حسابرسی شهرداری منطقه ۱۱ است که به همراه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در صحن شورا مطرح می‌شود.

نادعلی افزود: در چهارمین دستور جلسه، گزارش حسابرس رسمی شورا درباره حسابرسی شهرداری منطقه ۱۳ مورد بررسی اعضا قرار خواهد گرفت و گزارش کمیسیون اصلی برنامه و بودجه نیز قرائت خواهد شد.

وی گفت: پنجمین دستور جلسه به بررسی گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حسابرسی شهرداری منطقه ۱۴ اختصاص دارد و اعضای شورا گزارش کمیسیون برنامه و بودجه را نیز استماع خواهند کرد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: در ششمین دستور جلسه، گزارش حسابرس رسمی شورا درباره حسابرسی شهرداری منطقه ۱۶ بررسی می‌شود و گزارش کمیسیون اصلی برنامه و بودجه نیز در این بخش قرائت خواهد شد.

نادعلی ادامه داد: هفتمین دستور جلسه به بررسی گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حسابرسی شهرداری منطقه ۲۲ اختصاص دارد که به همراه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در دستور کار قرار گرفته است.

وی در پایان تصریح کرد: هشتمین و آخرین دستور جلسه، بررسی دو پلاک ثبتی با عنایت به اصلاحیه تبصره سوم ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها است که پس از قرائت گزارش کمیسیون شهرسازی و معماری، اعضای شورا درباره باغ بودن یا نبودن این پلاک‌ها تصمیم‌گیری خواهند کرد.