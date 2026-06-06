پایش مستمر آب‌ انبارها به منظور کاهش مخاطرات کم آبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، حسن عباس‌ نژاد، در جریان بازدید میدانی از مناطق تحت مدیریت استان تهران، وضعیت زیستگاه‌ های طبیعی، جمعیت حیات‌ وحش و زیرساخت‌ های تأمین آب مورد نیاز گونه‌ های جانوری را مورد ارزیابی قرار داد.

وی با اشاره به اهمیت تأمین آب پایدار برای حیات‌ وحش در ماه‌ های گرم سال، اظهار داشت: با توجه به افزایش دما و کاهش منابع آبی طبیعی، پایش مستمر آبشخورها و آب‌ انبارهای مناطق تحت مدیریت در دستور کار قرار گرفته است تا از بروز تنش آبی برای گونه‌ های جانوری جلوگیری شود.

عباس‌ نژاد افزود: در این بازدید، وضعیت آب‌ انبارها و آبشخورهای موجود بررسی و اقدامات لازم برای لایروبی، پاکسازی و ضدعفونی آنها به‌ منظور حفظ کیفیت آب و پیشگیری از شیوع بیماری‌ های احتمالی در میان حیات‌ وحش انجام شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست استان تهران با تأکید بر نقش محیط‌ بانان در حفاظت از گونه‌ های جانوری گفت: محیط‌ بانان به‌ صورت مستمر وضعیت منابع آبی مناطق را رصد می‌ کنند و در صورت نیاز، عملیات آبرسانی و تأمین آب مورد نیاز حیات‌ وحش با هماهنگی واحدهای تخصصی انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: حفظ و مدیریت مطلوب منابع آبی در زیستگاه‌ های طبیعی، یکی از مهم‌ ترین اقدامات حفاظتی در فصل گرما محسوب می‌ شود و اداره کل حفاظت محیط‌ زیست استان تهران با بهره‌ گیری از تمامی ظرفیت‌ های موجود، برنامه‌ های لازم را برای حمایت از حیات‌ وحش و کاهش اثرات خشکسالی در مناطق تحت مدیریت دنبال می‌ کند.